Arisa, il completo attillatissimo nero è un sogno: la cantante è di nuovo sotto i riflettori e continua a far sfoggio della sua bellezza.

La carriera di Arisa prosegue a gonfe vele e pare essere entrata in una nuova fase; la cantante è diventata a tutti gli effetti un personaggio televisivo, con diverse esperienze fra programmi e talent show.

Nonostante la rottura con Vito Coppola, per mesi e mesi al centro delle voci di gossip, Arisa ha rilanciato e sta pubblicizzando l’uscita del suo nuovo singolo, tu mí perdícíon. Parallelamente, continua anche a godersi le vacanze e a sfoggiare tutta la sua bellezza; eccola col completo attillatissimo nero, elegante e sensuale.

Arisa, il completo attillatissimo nero è un sogno: la cantante incanta ancora

Negli ultimi anni, Arisa è diventata un simbolo di body positive e anche un’icona di sensualità; Rosalba ha infatti posato più volte come modella e si è mostrata anche in intimo o senza veli su Instagram, per una bellezza e un fascino davvero unici.

Nel nuovo post pubblicato sul suo profilo Instagram, la cantante ha deciso di condividere con tutti i suoi fan un particolare momento della sua vacanza in Sardegna, ad Alghero, dove di certo appare più bella ed elegante che mai.

Come si vede dalla foto infatti, la cantante indossa un elegante completo attillatissimo nero; il body superiore le lascia scoperta la spalla sinistra e parte del ventre, mentre la lunga gonna sembra un tutt’uno con gli stivali.

Strettissimo, l’outfit mette in evidenza le curve mozzafiato della cantante, nonché il suo lato B; quasi in versione femme fatale, Arisa appare come un sogno nella notte sarda.

Tantissimi i mi piace al post, così i commenti sotto la foto; tutti enfatizzano l’eleganza e la bellezza di Arisa, sempre più amata dal suo pubblico. “Rosalba mi devi prestare un po’ di bellezza” scrive una fanpage, mentre la Canalis (una che di bellezza ne sa qualcosa) le lascia un cuore.

Anche l’estate della cantante continua e lei, dal canto suo, è davvero prontissima a stupire in ogni ambito.