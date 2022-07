Beautiful shock: Liam confessa finalmente tutto

Beautiful, Liam, ormai completamente disarmato, confessa a Hope cosa sia davvero successo la notte della morte di Vinny.

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Liam dopo tanti tentennamenti finalmente confessa il suo peccato. Il giovane è troppo preso dai rimorsi e ha ceduto. Hope lo ha convinto a parlare e a raccontarle cosa gli stesse accadendo.

Lo Spencer continua a raccontarle come sono andate davvero le cose quella notte in cui lui e suo padre hanno investito l’amico di Thomas, di come lui sia svenuto e di come si sia ritrovato in macchina con Bill che aveva già insabbiato tutto.

Beautiful: Liam racconta tutto ad Hope

Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Liam costretto quasi da Hope confesserà tutto. Il ragazzo non è riuscito a mantenere il suo segreto e piano piano è sceso nei dettagli, ammettendo che la morte di Vinny è stata causa sua.

Intanto, Bill parlando con Thomas non si è fatto alcuno scrupolo di rivelare di essere molto contento che Vinny sia morto e che abbia pagato per tutto quello che ha fatto alla sua famiglia. Tali parole hanno subito messo in allarme il Forrester che sembra aver capito qualcosa… Il magnate centra qualcosa con la morte del suo amici.

Hope comprensiva con lo Spencer

Le anticipazioni ci fanno sapere che Liam dopo aver portato a lungo questo peso sulla coscienza parlerà con Hope e le racconterà tutto. La ragazza sembrerà comprensiva e penserà che il suo compagno sia vittima del padre. La Logan si dirà sicura che l’aver investito Vinny sia stato solo un incidente e se non fosse svenuto, suo marito avrebbe sicuramente aiutato il ragazzo. La colpa è quindi di suo padre. Liam non sarà però del tutto convinto di risultare innocente confessando tutto alla Polizia.

