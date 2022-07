Cristina Chiabotto: la rivelazione che non ti aspetti

Da poco diventata mamma per la seconda volta, Cristina Chiabotto si è lasciata andare ai sui fan, svelando alcuni dettagli sia sulla gravidanza, che sull’allattamento. La show girl ed ex Miss Italia mamma bis da poche settimane è già in splendida forma e non ha perso occasione per aggiornare per l’appunto i suoi seguaci.

Cristina Chiabotto svela alcuni dettagli sulla gravidanza

L’ex fidanzata storica di Fabio Fulco ha rivelato di aver avuto il Covid-19 anche mentre aspettava la sua secondogenita. “Al terzo mese di gravidanza sia con Luce che con Sofia. Fortunatamente non ha avuto sintomi, e di conseguenza nessun malessere.

Le due bambine sono nate con 14 mesi di differenza e quindi per il momento si tratta di un cambiamento bello duro nella sua vita. Nello stesso tempo, può contare sull’appoggio e sull’aiuto del marito, che in qualsiasi momento cerca di andarle incontro.