Roberta Morise: è successo durante il programma, lo avete visto?

Roberta Morise seduta a terra durante la diretta di oggi del programma che conduce su Rai1, cosa è successo

Si è rivelato un vero e proprio successo il programma Camper in onda tutti i giorni sulla Rai e condotto da Roberta Morise. Proprio ieri, durante la diretta, la conduttrice si è improvvisamente mostrata seduta a terra. Ovviamente, da casa tutti hanno pensato che fosse caduta e invece non è stato così. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Roberta Morise torna in onda ma è a terra sul pavimento

Roberta Morise come abbiamo già detto in precedenza è tornata in onda dopo una clip mostrandosi seduta sul pavimento. In tanti, da casa subito hanno pensato che fosse caduta ma in realtà le cose non sono andate così.

La motivazione sembra essere molto più semplice, la giovane conduttrice forse per evocare un po’ l’atmosfera della spiaggia, ha deciso di sdraiarsi sul pavimento.

Sicuramente si tratta di un fatto insolito, in quanto non capita mai di vedere un presentatore seduto direttamente a terra ma in questo caso non si è trattato di nessun incidente.

Camper, problema tecnico durante un collegamento.

Questa settimana i due ragazzi che viaggiano in Camper hanno deciso di esplorare proprio con questo mezzo la regione Sicilia. Tutta la settimana dunque vedremo le meravigliose spiagge e non solo dell’isola. Chi ha seguito la puntata andata in onda il 18 luglio avrà notato il piccolo disagio avuto durante il collegamento da Mazara del Vallo.

Nel dettaglio, proprio mentre la conduttrice passava la parola alla collega sono andate via le immagini e l’audio per qualche secondo. Inizialmente i presentatori hanno cercato di temporeggiare commentando le immagini appena viste, ma il tentativo di ripristino non è andato a buon fine.

Intanto, tra problemi tecnici e gaffe Roberta e Tinto continuano con successo la messa in onda del loro programma, che ricordiamo si è allungato di circa mezz’ora, motivo per il quale ora inizia alle 11.30 e non più alle 12.00.

