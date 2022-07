Vediamo meglio insieme come possiamo realizzare una buonissima granita siciliana molto simile all’originale!

In estate è veramente buonissima poter mangiare qualcosa di fresco e rinfrescante allo stesso tempo, ed oggi, infatti vi vogliamo proporre una buonissima granita al limone, molto simile a quelle ottime che vengono preparate in Sicilia.

Chi ha avuto la fortuna di andare per qualche giorno in questa meravigliosa isola ha capito ed ha potuto assaggiare, dalla colazione al dopo cena questa vera e propria leccornia che fa impazzire grandi e piccini.

Granita Siciliana: come farla alla perfezione in casa!

In questo caso ci occorrono solamente tre ingredienti per fare questo ottimo dolce, che in siciliano viene servito con la “brioche con il tuppo” e che possiamo assaggiare anche in altri posti d’Italia perchè in molto gelateria la troviamo.

Ma se vogliamo realizzare noi la granita ecco cosa ci occorre: