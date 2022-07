Chiara Nasti confessa tutto: il problema in gravidanza c’è

L’influencer e imprenditrice ha raccontato nuovi dettagli della sua prima gravidanza, dopo le polemiche degli scorsi mesi

Chiara Nasti è tornata a parlare della sua prima gravidnaza dopo le polemiche sul peso nate all’inizio. la giovane attualmente in vacanza con i suoi genitori nella splendida isola di Ischia, continua ad aggiornare i suoi follower sulle proprie condizioni di salute non proprio rosee.

Chiara Nasti e i problemi della gravidanza

Da qualche settimana, Chiara Nasti pare soffre di un fastidioso prurito alla pancia. Per questo è costretta ad usare più volte al giorno l’olio per le smagliature: lo applica sulla pelle in diversi momenti della giornata, in modo da evitare di grattarsi. La sorella maggiore dell’ex tronista di Uomini e Donne, ha spiegato che questo prurito che sente è molto fastidio, è come se si sentisse allargare la pancia continuamente.

Per questo motivo, ha preferito togliere il pearcing alla pancia e per evitare di prendere troppi chili sta cercando di seguire una corretta alimentazione. Da questa ha eliminato crudi e affettati e si è detta già pronta ad allattare il suo bambino, che nascerà a novembre. A breve si trasferirà a Roma, nella casa del suo compagno Mattia Zaccagni giocatore della Lazio.

La laison con il calciatore

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni fanno coppia da poco più di un anno. I due si sono conosciuti ad Ibiza, durante una vacanza grazie ad amici in comune. Fin dal primo momento hanno trovato una certa affinità e non si sono più lasciati.

Ad oggi stanno per diventare entrambi genitori per la prima volta e il parto dell’influencer è previsto per novembre. Mistero ancora sul nome del nascituro anche se si sa che inizia con la lettera P.

In una recente intervista la giovane ex partecipante di Uomini e donne ha ammesso di essere finalmente felice e di aver ritrovato accanto al suo uomo quella serenità che da tempo cercava. Insomma, per adesso non ci resta altro che attendere il lieto evento.

