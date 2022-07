Clementino: purtroppo è successo, ecco cosa!

Clementino, purtroppo è successo: tutte le info, particolare disavventura per il rapper campano in questi giorni.

Da diversi anni ormai Clementino è un nome più che noto nel mondo dell’hip hop italiano; a partire dagli anni ‘2000 la sua carriera è stata ricca di progetti e collaborazioni, tra l’altro anche fuori dal mondo della musica.

Artista a tutto tondo, di recente lo abbiamo visto protagonista anche a The Voice Senior e come conduttore di Made in Sud; purtroppo per lui, ritorna ora sotto i riflettori per una particolare disavventura, ecco cosa è successo.

Stando a quanto riportato dall’Ansa (e ripreso anche da La Nostra TV) Clementino avrebbe avuto una particolare disavventura la scorsa notte, dopo una sua esibizione a Ischia.

A quanto pare infatti, dopo aver lasciato il locale dell’isola, sarebbe tornato a casa alla alla guida di un monovolume da noleggio con conducente (Ncc), insieme ad alcuni amici; il rapper voleva tornare in albergo, ma sulla strada si è imbattuto in alcuni agenti di polizia.

Al momento del controllo, Clementino avrebbe mostrato la patente di guida, non valida però per guidare un veicolo Ncc; gli agenti dunque, costatando l’infrazione, oltre che procedere con le sanzioni non hanno potuto far altri che procedere al ritiro della patente di Clementino.

Alla fine, il rapper avrebbe chiamato un taxi per tornare in albergo; una serata che pare non essere finita nel migliore de modi, dopo l’esibizione, per l’acclamato cantante. Clementino non ha ancora commentato l’accaduto e non è dato sapere se vorrà farlo, magari affidandosi ai social; nel frattempo, in attesa di ulteriori progetti, è tornato indirettamente protagonista in tv, considerando come stiano andando in onda le repliche dell’ultima edizione di The Voice Senior.

Tra i coach, insieme a lui, anche Orietta Berti (che da settembre farà l’opinionista del Grande Fratello Vip) e poi Gigi D’Alessio e Loredana Bertè, col programma guidato come sempre dalla solare e amatissima conduttrice Antonella Clerici.