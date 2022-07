Doveva essere uno scherzo e invece è finita in tragedia per un bambino di 5 anni. A trovarlo esanime sul pavimento è stata la mamma.

Era il piccolino di casa e pochi giorni prima mamma e papà gli avevano regalato un gonfiabile grande quanto lui a forma di dinosauro. Il bambino probabilmente voleva fare uno scherzo ai genitori e ai fratelli maggiori ma il gioco è finito in tragedia.

Il bimbo di cinque anni è morto per avvelenamento da elio. Karlton Noah Donaghey, di Gateshead in Inghilterra, è stato ritrovato da sua madre Lisa Donaghey, di 43 anni, sul pavimento della loro casa con il palloncino sopra la testa e il collo. Immediato è stato l’intervento dei soccorsi ma ogni tentativo di rianimazione è stato inutile per il piccolo. E’ portato in elicottero alla Royal Victoria Infirmary di Newcastle upon Tyne per cure di emergenza. Lì è rimato per sei giorni in terapia intensiva prima che staccassero al respiratore che lo teneva in vita il 29 giugno scorso.

Il bambino aveva tre fratelli, tutti molto più grandi di lui: Kaitlin di 25 anni, Joe di 20 e Will di 15. In quel momento i tre insieme alla madre e al padre erano in giardino a prendere il sole. Senza preoccuparsi troppo avevano lasciato il bambino solo in casa a giocare. Mai potevano immaginare la tragedia che di lì a poco sarebbe avvenuta. La mamma disperata ha raccontato al Daily Mail: “Quando sono entrata era a terra con il palloncino sopra la testa e il collo. Era un palloncino di dinosauro grande quanto lui. Penso che volesse usarlo come costume per fare uno scherzo. Da madre sentivo che se n’era andato, non rispondeva. Aveva gli occhi sbarrati ed era pallido”. Anche in Italia, purtroppo, le tragedie che hanno come protagonisti i bambini sono all’ordine del giorno. Basta un solo attimo di distrazione ed è già abbastanza per fare accadere il peggio. Qualche tempo fa un bimbo di tre anni è annegato nella piscina di una villa in Sardegna durante una festa di Matrimonio. I genitori lo avevano perso di vista giusto una manciata di secondi ma tanto è bastato.