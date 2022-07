Anna Falchi ha un nuovo amore? le foto non mentono

La soubrette ha un nuovo amore? Ecco le ultime indiscrezioni su Anna Falchi beccata accanto un misterioso uomo.

La bellissima Anna Falchi dopo la naufragata relazione con Andrea Ruggeri pare abbia ritrovato l’amore. Di recente la soubrette è stata paparazzata per le vie di Roma accanto ad un misterioso uomo. A riportare lo scoop il settimanale Chi.

Si tratterebbe, come riporta il giornale di un uomo sulla cinquantina, ovvero Walter Rodinò. La conduttrice non sembra evitare effusioni in pubblico e tra di loro si vede una certa complicità. Insomma, non ha paura di essere fotografata da paparazzi anzi non ha proprio intenzione di nascondersi. Ma andiamo a vedere insieme chi è.

Anna Falchi di nuovo innamorata: ecco il suo nuovo fidanzato

Un nuovo cambiamento nella sua vita, dopo la fine della storia con Andrea Ruggeri. Ma cosa sappiamo su Rodinò? Beh come già detto in precedenza ha cinquant’anni compiuti lo scorso 10 giugno.

E’ laureato in giurisprudenza ma nella vita si occupa di comunicazione per grandi aziende. In questa occasione sono stati beccati al ristorante Pacifico nella Capitale. I due sono seduti l’uno accanto all’altra, intenti a scambiarsi sguardi e anche qualche bacio.

Secondo alcune indiscrezioni la loro conoscenza risale a settembre dopo essersi conosciuti ad un’inaugurazione di un centro estetico.

La fine della storia con Andrea Ruggeri

Anna Falchi e Andrea Ruggeri si sono lasciati lo scorso maggio dopo ben 10 anni. La conduttrice infatti è stata vista lasciare la casa del deputato scatenando vari pettegolezzi. I due non avevano mai parlato di matrimonio e tanto meno di costruire una famiglia, anche perché l’attrice ha avuto una figlia, Alyssa che ora ha 12 anni e avuta da Denny Montesi. Il loro rapporto sembrava aver perso il giusto verso con la convivenza e invece tutto è naufragato improvvisamente Sconosciute ancora oggi le cause dell’addio.

