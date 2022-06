Beautiful anticipazioni: Quinn e Carter sono sempre più vicini

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che il momento intimo che Quinn e Carter condivideranno, li porterà ad un pericoloso avvicinamento!

Una nuova puntata attende i fan di Beautiful. Le anticipazioni ci fanno sapere che Quinn e Carter saranno sempre più vicini per la questione di Zoe. A quanto pare, però, tra i due non si tratterà solo di amicizia ma il loro rapporto diventerà molto pericoloso. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre su canale 5 dalle ore 13.45 circa.

Nel corso degli episodi precedenti abbiamo visto Zoe chiedere scusa a sua sorella e a Zande. La ragazza si è resa conti dei suoi errori e ha capito che è ora adesso di fare un passo indietro. Sia Paris che il suo ex fidanzato non hanno avuto dubbi nel darle una seconda chance. L’unico ad avere avuto dubbi è stato Carter.

La Buckingam vorrebbe tanto ritornare tra le braccia dell’avvocato ma quest’ultimo, sentendosi tradito, non è pronto. Cosa succederà? Intanto, in questo quartetto, si è intromessa anche Quinn, chiamata all’appello da Zoe.

Anticipazioni: Quinn e Carter pericolosamente vicini

Le anticipazioni di Beautiful ci fanno sapere che Carter resterà per adesso fermo sulla usa posizione, e non cederà agli appelli di Zoe e tanto meno a quelli di Paris. L’unica ad avere qualche chance sembra essere Quinn, la Fuller infatti, contando sulla lunga amicizia con l’avvocato proverà con le sue parole a farli riavvicinare.

La moglie di Eric deciderà di aiutare l’amica e davanti ai no dell’avvocato non sembrerà fermarsi. A quanto pare, però, questo loro avvicinamento li porterà a qualcosa di pericoloso. Tra i due, infatti, sembrerà esserci un’attrazione fisica che li spingerà oltre. Cosa succederà? Per adesso non ci resta altro che attendere, anche se possiamo già dirvi che le cose si metteranno molto male, soprattutto per la Fuller.

