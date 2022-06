Vitamina D: approfittane adesso per farne il pieno così

Si parla della “Vitamina del sole”, proprio perché si attiva con i raggi solari. L’estate è la stagione ideale per fare scorta di questa vitamina così importante, mentre in inverno è più difficile.

Fondamentale è precisare che l’assunzione della vitamina D diminuisce con l’aumentare dell’età e anche del peso, dato che lo strato adiposo non permette un corretto assorbimento.

Il ruolo della vitamina D è fondamentale su cuore, polmoni e anche sul sistema immunitario. Fondamentale anche nella prevenzione del diabete di tipo 1 e del cancro. Ma anche alcune patologie legate alla pelle come psoriasi e la dermatite.

Fondamentale è l’esposizione alla luce solare per almeno 20 minuti al giorno e questo riguarda soprattutto gli anziani che invece tendono a stare sempre a casa. La vitamina D è molto importante per il calcio alle ossa e anche in gravidanza la Vitamina D, ma anche per chi è in menopausa a causa della fragilità delle ossa.La vitamina D si scioglie nei grassi. La vitamina D2 è presente negli alimenti di origine vegetale mentre la vitamina D3 nei prodotti di origine animale.