Charlene di Monaco spiazza tutti con le sue parole

Charlene di Monaco spiazza tutti: la verità della principessa

Finalmente dopo lunghi mesi la principessa di Monaco è tornata a mostrarsi in pubblico. Charlene da tempo non si faceva più vedere ed erano molti i pettegolezzi sulla sua vita privata. C’è chi parlava di depressione, ch invece di crisi con Alberto. Ma qual’è la verità? Perchè da quasi un anno ha abbandonato il palazzo? A parlare è stata lei stessa rispondendo anche alle domande più spinose dei giornalisti.

Charlene di Monaco rompe finalmente il silenzio

Charlene di Monaco a sorpresa ha deciso di rompere il silenzio su tematiche delicate di cui si parla ormai da mesi, ovvero la presunta rottura con il principe Alberto e la sua malattia. La principessa parla in occasione di un evento di gala, ovvero la Monte-Carlo Fashion Week.

La principessa è apparsa senza suo marito, accanto a lei invece sua figlia Gabriella. impossibile non notare i loro abiti, in stile davvero principesco. A parte i look che hanno fatto parlare il mondo intero, Charlene finalmente ha ammesso cosa le sta accadendo.

Nessuna crisi tra lei ed Alberto

In occasione di questo evento, parlando con Nice Matin, Charlene di Monaco ha spiegato che tutti gli essere umani hanno delle fragilità. Nello stesso tempo, ha lanciato anche qualche frecciatina a chi in questi mesi ha ipotizzato che lei e il marito fossero in crisi. Parlando del suo matrimonio ha detto:“È spiacevole che alcuni media spaccino questi rumors sulla mia vita, sulla mia coppia”.

Facendo riferimento ad Alberto per lui ha avuto solo parole al miele. La principessa ha sottolineato quanto in questi mesi gli è stato accanto, l’ha protetta e soprattutto si è preso cura delle loro bambine. Insomma, con queste parole, Charlene ha tolto finalmente ogni dubbio a chi pensava che i due stessero divorziando. In riferimento al suo stato di salute, invece, pare stia ancora in fase di guarigione…

