Animali nelle fiere come premio? Arriva il divieto

Il Veneto ha deciso di non mettere gli animali più come premi finali di lotterie oppure regali alle fiere. Leggiamo insieme i dettagli di questa notizia.

Il Veneto ha deciso di tutelare maggiormente tutti quegli animali che vengono messi come premi finali di lotterie alle fiere del paese.

Non ci saranno più pesciolini o pulcini nelle varie manifestazioni della Regione. Qualche tempo fa, Cristina Guarda, Consigliera regionale di Europa Verde, aveva chiesto proprio questo, ovvero il “divieto di utilizzare gli animali” come premio o regalo “nelle feste e negli eventi pubblici”.

Ed il 17 maggio la richiesta della Consigliera è stata approvata. Alcuni non hanno approvato questa decisione, in quanto per loro si trattava di “tradizione”.

Dopo aver dato, quindi, pulcini, pesciolini, ma anche cavalli, asini e maiali come premio finale non si sapeva quale fine facessero.

Animali come premi nelle fiere: la decisione del Veneto

Anche per questo motivo, la Regione Veneta ha deciso approvare questa scelta, di salvaguardare quindi gli animali.

Sui social, si può leggere un post in cui la Consigliera, Cristina Guarda, ha scritto fra l’altro “Le tradizioni locali devono essere valorizzate e promosse quando positive, non quando promuovono una cultura ormai superata, dell’animale oggetto o premio. Ora è tempo di raccontare come valorizzare gli Animali, tutti, la loro storia e come rispettarli”.

Il Veneto però non è la prima regione italiana ad aver preso questa decisione, anche l’Emilia- Romagna, il Piemonte, la Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano stanno seguendo la stessa linea: ovvero che nessun animale sarà il premio di nessuno nelle fiere del paese.

Per il momento si aspetta il provvedimento decisivo della Giunta Veneta, ma come ha sottolineato la stessa Cristina Guarda, la decisione presa è solo un “grande passo” per la tutela e il benessere di questi poveri animali.

Ora ci si aspetta che questa decisione di non mettere più come premio finale gli animali venga preso anche dalle altre regioni italiane.

Molti hanno provato a dire che si tratta di “tradizione” o anche solo “divertimento”. Certo non si può dire la stessa cosa per gli animali che una volta vinti non si sapeva bene che fine avrebbero fatto.

E voi cosa ne pensate di questa decisione presa dalla Regione Veneta?