Antonella Clerici spiega cosa è successo ieri sera

Grande emozione da parte di Antonella Clerici nel suo format televisivo E’ sempre mezzogiorno: vediamo cosa è successo.

Grande emozione per tutti i romani e anche la stessa Antonella Clerici per la vittoria della Roma contro il Feyenoord. La bellissima Antonella non ha nascosto il suo stato d’animo ringraziando particolarmente l’allenatore della squadra Josè Murinho. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Decisivo il gol di Nicolò Zaniolo, che ha portato la Roma alla vittoria. La squadra è tornata in Italia in gloria tra la gioia e l’emozione dei fan. Di conseguenza la presentatrice nel corso della puntata di E’ sempre mezzogiorno ha voluto dedicare un pensiero alla squadra della capitale, nonostante lei sia tifosa interista.

Antonella Clerici fa dei ringraziamenti speciali in diretta

Antonella Clerici con i suoi modi di fare riesce sempre ad entrare nel cuore degli italiani, motivo per cui il suo ritorno in televisione dopo l’addio a La Prova del cuoco, ha portato i risultati sperati. La rete si è detta molto soddisfatta del suo lavoro e a confermarlo ci sono gli ascolti. Il suo format non è un programma qualunque. La Clerici è riuscita a trasformarlo in un lanciatore di messaggi. Infatti sono tante le volte in cui dedica tempo sia alla cronaca che all’attualità

Arriva la pausa estiva per la conduttrice

Per gli amanti di E’ sempre mezzogiorno sono in arrivo brutte notizie. Il format di Antonella Clerici, come tanti altri programmi Mediaset e in Rai andrà in pausa. Nel periodo estivo, quindi, il format non andrà in onda. Salvo imprevisti e cambiamenti dell’ultimo minuto, il programma sarà ritrasmesso a settembre, al consueto orario. I buoni ascolti raccolti ovviamente non hanno portato alcun dubbio e quindi non dovrebbero esserci brutte sorprese. Per adesso non ci resta altro che attendere.

