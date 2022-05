By

Una Vita, Aurelio approfitta della situazione: veramente da non credere, le anticipazioni per la puntata del 26 maggio.

Arrivano le anticipazioni per la puntata del 26 maggio della soap spagnola di Canale 5 e, a quanto pare, si preannunciano tante tempeste sul quartiere di Acaçias e non solo.

Di recente, abbiamo visto l’assassinio di Pierre Caron da parte di Soledad, su ordine diretto di Aurelio Quesada; il messicano, mentre continua la guerra con Marcos Bacigalupe, sembra avere anche altre ambizioni e non farsi nessuno scrupolo.

Una Vita, Aurelio approfitta della situazione: da non credere, le anticipazioni

Dopo le scoperte sull’assassinio di Felicia, Soledad ha chiesto aiuto e rifugio ad Aurelio, che non è di certo un uomo di carità; il Quesada ha infatti subito sfruttato l’ex-domestica, facendole uccidere Pierre Caron.

Le opportunità che Soledad gli offre non finiscono però qui; infatti, Aurelio scopre della dinamite posseduta da Soledad e soprattutto del suo collegamento a Fausto, il leader del gruppo anarchico attualmente in prigione.

Come al suo solito, Aurelio cercherà di trarre vantaggio da ogni situazione; andando a trovare l’anarchico in carcere, scoprirà che si sta programmando un attentato proprio ad Acaçias.

Fuori da ogni ideologia politica e soprattutto oltre ogni qualsiasi bandiera, Aurelio cerca di capire come il piano degli anarchici possa volgersi a suo favore; per questo, chiederà a Fausto di collaborare, avvertendo anche Genoveva di quanto sta per succedere ad Acaçias.

Intanto, Carmen e Rosina riescono finalmente ad aprire il ristorante, mentre Alodia continua ad essere tormentata dagli incubi; la giovane continua a pensare alla vergogna che proverebbe se il quartiere scoprisse che è rimasta incinta senza essere sposata.

Problemi d’amore, anche se di diverso tipo, per Felipe e Natalia; la giovane messicana ha provato ad allontanare l’avvocato, avvertendola sulla pericolosità della sua famiglia, ma l’Alvarez-Hermoso prova qualcosa di sincero per la ragazza e non vuole lasciarla.

I due finiranno per baciarsi, ma proprio nel momento tanto atteso il ricordo dell’abuso da parte di Marcos subito in Messico tornerà a tormentare la giovane Quesada.