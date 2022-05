Tonno in scatola: svelato qual è il migliore, ecco i risultati dei test

Tonno in scatola, svelato qual è il migliore: ecco la classifica stilata da Altroconsumo su un alimento così utilizzato a tavola.

Facile da preparare e anche economico rispetto ad altre tipologie di pesce, il tonno in scatola è molto consumato dalle varie famiglie; che sia servito insieme all’insalata o ai pomodori, oppure come condimento per la pasta, questo alimento fa parte di molte gustose ricette ed è anche ricco di sostanze nutritive.

Ma quali sono le migliori marche da acquistare al supermercato quando si parla di confezioni di tonno? Ecco la classifica stilata da Altroconsumo, che dopo diversi test ha informato tutti quanti i consumatori dei risultati ottenuti.

Altroconsumo, come ben noto, è un’associazione di utenti e consumatori volta a informare e tutelare tutti coloro che acquistino prodotti; di tanto in tanto, dunque, effettuano delle indagini per capire quale sia il miglior prodotto il mercato, in termini di qualità e anche nel rapporto qualità-prezzo.

Quest’indagine, effettuata nel febbraio 2020, ha appunto come protagonista il tonno in scatola; l’indagine è stata fatta su 24 tipologie di prodotti di varie marche in commercio, ed ha dato dei risultati forse per qualcuno sorprendenti.

Stando all’indagine, il migliore in risposta ai test si è dimostrato essere il tonno As do Mar, nella variante trancio intero e in commercio al prezzo medio di 5,39 euro a confezione; questo prodotto ha totalizzato un punteggio di 78 sui vari test.

Al secondo posto, sotto solamente di tre punti rispetto al primo, troviamo ancora una volta il tonno di marca As do Mar, questa volta però nella confezione ‘classica’ all’olio di oliva; nella confezione di tre scatolette di 80 g lo troviamo al prezzo medio di 4,51 euro.

Infine, come miglior acquisto è stato premiato il tonno Ardea, che ha totalizzato un punteggio di 65 ai test (qualità buona) ed è acquistabile al prezzo medio di circa 0,66 euro a confezione singola.

Insomma, stando ai risultati del test di Altroconsumo, se si vuole puntare sulla qualità assoluta bisognerebbe scegliere As do Mar, mentre il tonno Ardea può rappresentare una soluzione economica ma comunque di buona qualità.