Epatite misteriosa: i sintomi da non sottovalutare sotto i 10 anni

In questo ultimo periodo stiamo sentendo spesso parlare di una epatite misteriosa che colpisce in particolar modo i bambini. Una forma molto aggressiva, ma cerchiamo di capire di cosa si tratta.

Addirittura il 10% per cento dei soggetti colpiti da questa epatite aggressiva e misteriosa ha dovuto ricorrere al trapianto del fegato.

La preoccupazione per l’espansione di questa grave forma di epatite è elevata. In Italia ci sono già sette segnalazioni. Solo nella regione del Lazio siamo al secondo contagio e pare che siano 15 i casi di bimbi affetti da questa epatite acuta al di fuori dell’Unione europea.

Analizziamo insieme quali possono essere i sintomi di questa epatite così preoccupante che colpisce i bambini.

Quali sono i sintomi che preannunciano la comparsa dell’epatite

Pare che il Regno Unito sia la nazione più colpita da questa misteriosa e aggressiva epatite. Le infezioni provengono da un virus di nome adenovirus e i sintomi sono diarrea, vomito, raffreddore.

Gli adenovirus non causano comunemente l’epatite, ma si potrebbe ipotizzare o la comparsa di una nuova variante in circolazione che stia proprio causando una grave epatite nei bambini oppure ipotizzare che una variante comunemente in circolazione stia colpendo soprattutto bambini che non sono protetti da punto di vista immunologico a causa della loro giovanissima età.

Bisogna aggiungere comunque un aspetto molto importante e cioè che gli esperti non hanno identificato alcun collegamento al vaccino contro il Covid-19 così come anche un attento studio che è stato condotto sui cibi assunti, così come le bevande e altre abitudini alimentari non ha portato a nessun riscontro comune nell’analisi di questa epatite.

Fondamentale è saper leggere i sintomi importanti di una epatite misteriosa e nello specifico analizzare i seguenti: quando le feci appaiono di colore chiaro, quando invece le urine sono di colore scuro, quando si verifica l’ittero, a questo si aggiungono sintomi come vomito e diarrea qualche settimana prima della comparsa dell’epatite e poi il classico dolore all’addome.

La febbre non compare almeno nella stragrande maggioranza dei casi. Ma la sua forma è talmente varia che per alcuni si è addirittura ricorsi al trapianto di fegato, cosa davvero importante per l’analisi dell’aggressività di questa epatite così misteriosa.