Una vita anticipazioni: succede ad Alodie e stupisce tutti

Le anticipazioni di Una Vita ci fanno sapere che Elodia accetta la proposta di Ignacio e la sua decisione stupisce tutti.

Una nuova puntata attende i fan di Una Vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che Bellita finalmente risolverà il problema con i suoi musicisti. Infatti, la donna troverà la soluzione giusta per incidere il suo disco nonostante i due ragazzi non conoscono nessuna sua canzone.

Ovviamente, la lontananza della Del Campo e Josè permetteranno a Alodia ed Ignacio di trascorrere del tempo da soli. Ebbene proprio l’assenza della zia permetterà al giovane di fare importanti passi avanti con la domestica. Cosa succederà? Andiamo a vedere insieme tutti i dettagli dell’episodio che come sempre va in onda dalle ore 14.10 circa.

Una Vita: Ignacio organizza una cena romantica per Alodia

La puntata di oggi di Una Vita promette numerosi colpi di scena. In particolar modo l’assenza di Bellita e suo marito da casa permetterà al loro giovane nipote di organizzare una cena romantica per la domestica e conquistare il suo cuore.

Alodia è già molto presa dal ragazzo e questo non farà altro che farle perdere la testa. Casilda, infatti, si renderà subito conto che l’amica prova qualcosa per il Del Campo e la metterà in guardia. Lo studente di medicina non è proprio il giovane dolce e delicato che vuole mostrarsi.

La Quesada rifiuta la proposta di Marcos

Le anticipazioni di Una Vita ci fanno sapere che Marcos continua ad essere una pedina di Genoveva ed Aurelio. Il Quesada, intanto, sta spingendo la sorella verso Pier Cardon ma questa si è rifiutata di uscire con Caron. Al contrario la bella messicana ha deciso di uscire a cena con Felipe.

Ad organizzare questa tresca la Salmeron che ha deciso di spingere la donna verso l’ex marito con lo scopo di danneggiarlo. Ma a quanto pare la Quesada e il bell’avvocato finiranno per diventare una coppia a tutti gli effetti.

