Una Vita: Roberto sospetta di Marcos

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Roberto confesserà a Sabina i suoi sospetti riguardo a Marcos: a cosa si riferisce?

Una nuova puntata attende i fan di Una Vita. Le anticipazioni ci fanno sapere che Roberto confessa a Sabina i sospetti che ha su Marcos. L’uomo ha capito qualcosa di davvero importante. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio come sempre in onda dalle 14.10 su Canale 5.

Le anticipazioni di Una Vita ci fanno sapere che si saranno molti colpi di scena. Marcos per avvicinarsi di nuovo ad Anabel, chiederà aiuto a Miguel. L’uomo in realtà pregherà l’avvocato di tornare al suo servizio, anche se la sua intenzione è quello di riportare il giovane nella vita della ragazzi. Infatti, questo è il suo obiettivo e sa che se lo aiuta può riconquistarla dato che è ancora innamorato.

Una volta ricevuta la proposta di lavoro, prima di accettare l’avvocato si rivolge a suo nonno e gli chiede qualche consiglio. L’uomo convinto che dietro l’agguato a Natalia ci sia proprio l’imprenditore, consiglierà al ragazzo di lasciare perdere l’offerta. Miguel, però, dopo alcuni tentennamenti decide di accettare e non ascoltare l’anziano.

Anticipazioni: Roberto preoccupato per Miguel: cosa succederà?

Nel corso della puntata di Una Vita vedremo Roberto molto preoccupato per suo nipote. L’uomo è in pensiero per Miguel e per la proposta fatta da Marcos e ne parlerà con Sabina. L’anziano però non racconterà i suoi sospetti alla moglie e quindi quest’ultima non capirà il motivo per cui il suo consorte è tanto in ansia.

Ovviamente Roberto non ha tardato a chiarire alla compagna la sua posizione: è convinto infatti che dietro l’agguato alla Quesada non ci sia lo zampino di Genoveva ma quello di Marcos. L’uomo del resto ha più di una ragione per volersi liberare dei due pericolosi fratelli messicani! Cosa succederà?

Per tutte le altre news ed informazioni sul mondo del gossip e dello spettacolo continuate a seguirci sempre su formatonews.