Valentina Vignali, il body lascia intravedere il dettaglio: la modella, showgirl e cestista un incanto, tutti allibiti dalla sua bellezza.

Talentuosa, versatile e bellissima, Valentina Vignali è una delle ‘vip’ più seguite e amate dal pubblico di diversi campi, dallo sport al mondo della moda passando a quello della musica e dell’intrattenimento.

Giocatrice di Basket, modella, showgirl e anche cantante, la Vignali sembra saper fare davvero tutto; attivissima sui social, non smette mai di lasciate tutti a bocca aperta con la sua bellezza oltre ogni limite, come dimostra il nuovo scatto in body.

Valentina Vignali, il body lascia intravedere il dettaglio: bellezza infinita e corpo da sogno

Tra le tanti doti che la Vignali ha c’è sicuramente quella della bellezza, che quando si parla di Valentina non è un dettaglio che passa inosservata; con un fascino tutto particolare ed un corpo marmoreo, slanciato dai più di 180 cm d’altezza, la Vignali ha conquistato tutti in poco tempo, guadagnandosi spesso l’epiteto di ‘dea’ attribuitole dai fan.

Attivissima sui social, condivide spesso foto da vari servizi fotografici, oppure che si scatta lei stessa; nel nuovo post, vediamo proprio Valentina scattarsi un selfie davanti allo specchio, con un body attillatissimo viola che calza come un guanto sul suo corpo da sogno.

Mentre i lunghi capelli mori le scendono sulla schiena, Valentina si scatta una foto appoggiata alla finestra, mettendo in primo piango le sue lunghissime gambe slanciate da tacchi alti abbinati; il body, strettissimo, mette poi in evidenza la silhouette da urlo della cestista, enfatizzando tutta la sua sensualità.

Una visione da sogno che lascia tutti quanti senza parole, coi fan letteralmente in visibilio per lei: oltre ad essere pieno di like, il post è stato invaso da commenti di complimenti dei vari follower, colleghi e non.

“Il fascino italiano in persona” scrive un fan, elogiando la Vignali nei confronti di un’altra bellezza come Belen Rodriguez; sono in molti ad eleggere Valentina come “regina” di bellezza e, per i suoi fan, pare proprio che la modella non abbia rivali nel campo.