Vediamo insieme quanto ha dichiarato direttamente il super amato e seguito, Flavio Briatore, che ha lasciato tutti senza parole.

Come sappiamo, oltre ad essere un uomo molto affascinante è anche un manager di grande successo che ha tantissimi dipendenti in giro per il mondo con i suoi locali alla moda, dall’Italia all’estero.

Possiamo infatti trovarlo a Londra, con il suo nuovo locale, oppure a Dubai, ma anche in Sardegna, ed in un recente intervista che vi riportiamo ha rivelato quanto guadagnano le persone che lavorano per lui.

Flavio Briatore: svela quanto paga i suoi dipendenti!

Iniziamo con il dire che secondo Flavio molto spesso i ragazzi non hanno una grandissima voglia di trovare un lavoro o meglio sperano di non trovarlo, come ha dichiarato al Corriere della Sera.

Ha poi continuato dicendo che preferiscono il reddito di cittadinanza ad un percorso ben preciso, anche pagato in modo molto onesto e con contratti a lungo termine, dice il noto Flavio che spesso rifiutano.

Stando alle sue parole, sembra che per i locali in Italia ha problemi a trovare personale che lavori per lui, mentre per quelli che a Dubai ed in Arabia non c’è problema, stando sempre alle sue parole molto dipenderebbe proprio dal reddito di cittadinanza.

Molti giovani, poi, sembra che al colloquio chiedano se si hanno i fine settimana liberi, una domanda diciamo un po’ fuori luogo, dato che parliamo di locali dove si fa ristorazione, e Flavio ha dichiarato:

“Il punto è che i ragazzi non hanno proprio la testa: si sono seduti, ambiscono a non lavorare, a prendere il reddito di cittadinanza. Ai miei tempi l’ambizione era diventare impiegato: adesso è prendere il sussidio”