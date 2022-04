Benzina: come risparmiare ed allungare la vita delle gomme

Se vogliamo risparmiare sulla benzina e allungare la vita delle gomme auto dobbiamo imparare queste strategie per evitare dispendio di soldi ed energia.

Quest’ultimo periodo non è stato facile per l’economia italiana ma anche per il bilancio familiare di ogni nucleo. Nell’ultimo periodo stiamo assistendo a un aumento non solo delle bollette ma anche del carburante che sta rendendo difficile la vita di tutti noi per quanto riguarda i risparmi.

C’è comunque una strategia per poter risparmiare sul carburante e soprattutto far durare più a lungo gli pneumatici dell’auto.

Sicuramente il nostro modo di guidare incide tantissimo sul consumo di carburante infatti se acceleriamo troppo ma anche se cambiamo troppo spesso la marcia questo ci fa consumare più benzina.

A questo si aggiungono anche le gomme, se sono troppo rovinate causano un consumo più eccessivo di carburante. Quindi non solo dobbiamo imparare a guidare la nostra auto ma a fare attenzione anche ai pneumatici e al loro stato d’uso.

Quali sono le pessime abitudini da cambiare

Un’abitudine che abbiamo tutti è quella di far scaldare il motore prima di partire con la vettura. Dobbiamo evitare di fare questo gesto perché causa un eccessivo consumo di benzina. Non si tratta solo di un consumo eccessivo di carburante ma anche di una usura del motore.

Come se si assistesse a un affaticamento del motore ancora prima che compia la sua corsa. Quindi se vogliamo che il nostro motore viva più a lungo dobbiamo evitare di fare questo gesto molto comune.

Un altro aspetto importante e incredibilmente vero è quello di viaggiare con i finestrini aperti, questa abitudine molto comune soprattutto in estate fa assalire il consumo di benzina, è una questione proprio di aerodinamica della vettura. Anche fare attenzione a non utilizzare troppo l’aria condizionata perché aumenta i consumi influendo troppo spesso sulla capacità del motore.

Infatti è risaputo che usare l’aria condizionata sforza troppo spesso il motore, affaticandolo.

Per gli amanti della buona musica, fare attenzione all’eccessivo uso dello stereo perché se si ascolta la musica ad alto volume si assiste a un maggiore dispendio di energia da parte della vettura.

Impariamo a utilizzare bene la nostra vettura e sia il nostro portafoglio che la vettura stessa ci ringrazieranno.