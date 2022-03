Soleil Sorge: arriva la proposta inimmaginabile, sarà lei la protagonista

Soleil Sorge, arriva la proposta: ecco per cosa, l’ex-gieffina è sempre più richiesta e protagonista del mondo dello spettacolo (e non solo).

Sebbene sia stata eliminata dal Grande Fratello Vip ad un passo dalla finale, Soleil Sorge è stata sicuramente una grandissima protagonista di questa sesta edizione del reality show.

Per questo, nemmeno il tempo di uscire dalla casa di Cinecittà che Barbara D’Urso l’ha voluta come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, al fianco di Federico Fashion Style e Antonella Elia. Le proposte, per la Sorge, non finiscono però di certo qui.

Soleil Sorge, arriva la proposta: tutti vogliono l’influencer

Con la sua personalità, la sua classe e la sua bellezza Soleil si è sicuramente messa in mostra nella casa, come sta facendo tra l’altro al programma di Barbara D’Urso; sempre pronta a dire ciò che pensa, con lei lo spettacolo è assicurato.

Per questo, è diventata una vera e propria stella del piccolo schermo, richiestissima da tantissimi programmi; la produzione de La Pupa e il Secchione Show l’ha subito portata di nuovo in Mediaset a poche ore dall’uscita dal GF Vip, così come Piero Chiambretti l’ha invitata a Tiki Taka.

A quanto pare però, non sarebbero soltanto volti noti della televisione italiana ad avere un debole per Soleil, perché pare che all’italo-statunitense sia arrivata anche una proposta dal mondo della musica.

Nello specifico, alcuni rumor vorrebbero Sangiovanni interessato alla presenza dell’influencer per un suo video musicale, in vista dell’uscita del suo nuovo album Cadere Volare prevista per l’8 aprile.

Il nuovo singolo del cantante, ex di Amici, parlerebbe di una ragazza ferita da una delusione d’amore; potrebbe essere la Sorge la persona perfetta per impersonare questa tematica all’interno del videoclip?

Qualora fosse confermata la proposta del cantante, bisognerebbe capire come la Sorge concilierebbe questo impegno con gli altri; in ogni casto, a brevissimo sapremo se davvero Soleil e Sangiovanni hanno collaborato, considerata l’imminente uscita della nuova canzone del cantante. Una cosa è certa: la carriera di Soleil ha preso il volo, e lei vuole continuare a stupire.