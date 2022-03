Roberto di Crema, o Baffo, lo ricordate? Ecco cosa fa oggi

By

Vi ricordate del re delle televendite Roberto Da Crema? Eccolo oggi, la sua attuale occupazione vi stupirà!

Classe 1953, Roberto Da Crema può essere considerato uno dei pionieri nel campo delle televendite in Italia. Imprenditore e celebrità televisiva, è noto principalmente per i suoi famosi spot pubblicitari, ove era evidente la sua incredibile capacità di rendere speciale qualunque prodotto finisse nelle sue mani. Abile oratore, sarebbe stato in grado di vendere un calzino bucato ad un miliardario. Nel corso del tempo, Da Crema si affermò sempre di più nel campo commerciale e televisivo, conquistando un successo dopo l’altro.

Tuttavia, nel 2003 dovette allontanarsi dal mondo delle televendite, a seguito dell’accusa di bancarotta fraudolenta. La notizia divenne virale in poco tempo e rovinò la sua reputazione. Per questo motivo, Da Crema dovette aspettare il 2008 prima di tornare in tv per occuparsi nuovamente del suo amato lavoro. Oggi, alla veneranda età di 69 anni, Roberto Da Crema si sta dedicando ad un’occupazione totalmente inaspettata. Scopriamola insieme.

Roberto Da Crema: ecco cosa fa oggi!

Il tempo delle televendite è ufficialmente finito: attualmente Roberto Da Crema è proprietario di un’azienda commerciale di stock e scambio di merci, al cui timone ci sono i due figli Morris e Valentina. Ironicamente, il re delle televendite – conosciuto come Baffo – ha dichiarato di essere dipendente dei figli, i quali conseguentemente gli danno lo stipendio. Ma non è finita qui: Roberto Da Crema ha celato nel suo cuore per anni una passione molto particolare. Attualmente, essendo molto più libero, ha deciso di tirare fuori questo piccolo sogno del cassetto. Il conduttore passa intere giornate nel mare della Sicilia. “A fare cosa?” – vi starete chiedendo.

Sapete cosa fa oggi Roberto Da Crema? Il re delle televendite è diventato nientepopodimeno che un abile pescatore. Negli ultimi anni, il Baffo ha deciso di passare il suo tempo in mare, insieme agli esperti del mestiere. A lungo andare, i cittadini del posto gli hanno svelato i segreti della pesca e così, Da Crema si è ritrovato addirittura a vendere il pesce dietro il bancone. Tale occupazione lo diverte parecchio, in quanto gli ricorda i tempi d’oro delle televendite. A fronte di questo, se per caso vi dovreste trovare nei pressi di Lampedusa, prestate attenzione a chi vi passa il trancio di tonno. Potreste ritrovarvi a comprare il pescato di Roberto Da Crema!