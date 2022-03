Miriana Trevisan: conosci la sorella? Ecco chi è!

La sorella di Miriana Trevisan è veramente poco conosciuta e su di lei si sanno poche informazioni, ma oggi vi aiutiamo noi.

Come sappiamo da poco si è conclusa la sua esperienza per quanto riguarda la partecipazione al Grande Fratello, stiamo parlando di Miriana Trevisan.

Ma in pochissimi sanno che ha una sorella veramente speciale ma che si mostra molto poco al pubblico.

Quindi noi oggi ve la vogliamo far scoprire e far vedere in tutta la sua pienezza e vi sveliamo quello che non sapete su di lei.

Miriana Trevisan: ecco la sorella Lavinia

Iniziamo con il dire che si chiama Lavinia Trevisan, e che non tutti sanno bene chi sia perchè non si è mai avvicinato al mondo delle spettacolo ed è sempre molto riservata.

Sappiamo che è la sorella di Miriana e che anche lei è nata a Napoli e poi ha vissuto per un periodo a Roma, insieme alla sua famiglia quando le bambine erano piccoline.

Sembra che lavori per famosi villaggi vacanze, come la sorella famosa infatti ha un attestato da operatrice turistica.

Miriana in una intervista lontana, che risale al 2002 su TvSette, aveva dichiarato che con lei ha un rapporto speciale anche se è difficile incontrarsi, spesso lei è negli studi televisivi mentre la sorella è in giro per il mondo con il suo lavoro

I genitori in realtà sono originari del Veneto e si chiamano Maria e Loris Trevisan, il padre purtroppo è venuto a mancare nel 2020 dopo una malattia che lo ha tenuto per molto tempo in ospedale.

Ha raccontare della scomparsa del padre è stata proprio Miriana durante questa edizione del grande fratello dove ha rivelato che è stato ricoverato per circa 6 mesi e lei che ha subito un’operazione si trovava al piano di sopra.

Ma tornado alla sorella Lavinia, sembra che sia sposata e che ha ben 3 figli, ma non abbiamo ulteriori informazioni perchè sul web non ci sono ulteriori indizi.

Ha una vita social molto privata ed oltre a questo non si trova nulla, quindi sembra che faccia una vita completamente diversa da quella della sorella, anche se l’affetto che le due provano, dalle parole di questa vecchia intervista sembra veramente forte.