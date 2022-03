Dieta Chetogenica: la parola dell’esperta

Dieta Chetogenica: serve davvero? e sopratutto tutti la possono seguire? la nutrizionista Manon Khazrai rivela alcuni dettagli fondamentali. Vediamo insieme le sue parole e come funziona.

Avete mai sentito parlare della Dieta Chetogenica? ultimamente sentiamo spesso persone che provano a perdere qualche kg utilizzando questa alimentazione. Ma sarà davvero funzionale e sopratutto fa bene a tutti? Nelle ultime ore la dottoressa Manon Khazrai, docente di Scienza dell’Alimentazione Campus Bio-Medico di Roma, ha risposto a queste domande tramite un’intervista. La nutrizionista ha cercato di spiegare quali sono le conseguenze e i benefici per chi decide di mettere in pratica questa dieta.

La dieta cheto sembra essere l’ultima moda in termini di benessere e perdita di peso, ma come ben sappiamo per ogni regime alimentare bisogna prima di tutto comprendere l’impatto che si ha sul proprio organismo e il reale funzionamento.

La prima cosa da sapere è che prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta drastica è consigliato chiedere ad uno specialista un supporto così da comprendere in fondo tutti i benefici o le conseguenze a cui si va incontro.

Andiamo a scoprire nel dettaglio le parole della dottoressa Manon Khazrai.

Dieta Chetgenica: fa bene a tutti? ecco le risposte della nutrizionista

Come dicevamo la dieta chetogenica è diventata il trend del momento in termini di alimentazione. Quello che tutti si domandano è ma fa davvero bene al nostro corpo? e sopratutto tutti possono seguire questa dieta? A rispondere a queste domande è stata la dottoressa Manon Khazrai, che ha definito la dieta chetogenica come una terapia nutrizionale. Questa ha come fondamento un un diverso bilanciamento dei cosiddetti macros, ovvero i macronutrienti che assumiamo quotidianamente. Lo scopo della cheto è diminuire drasticamente l’assunzione di carboidrati e di aumentare il consumo di proteine e soprattuto di grassi. Facendo in questo modo, oltre assumere più carboidrati, considerati la benzina per il nostro organismo, costringiamo il nostro corpo a lavorare diversamente, bruciando appunto i lipidi al posto dello zucchero. Questo processo viene scientificamente chiamato come chetosi, sicuramente se fatto correttamente può portare ad una perdita di peso notevole. Ma come dice la dottoressa Khazrai, prima di poter affrontare questo regime alimentare è necessario rivolgersi ad uno specialista che ci sottoporrà a diverse analisi.

L’esperta ha confermato che questo tipo di dieta non va bene per tutti, infatti non è consigliata a chi soffre di problemi renali, a donne incinte e sopratutto a chi ha avuto problemi di alimentazione come anoressia o bulimia, se non con il nullaosta dello psicologo.

Ricordiamo quindi che la dieta cheto non può essere fatta in modo casalingo e non può durare più di tre mesi.