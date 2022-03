Maurizio Costanzo contro Elisabetta Canalis? Ecco la verità

Cosa ha detto il giornalista e presentatore di Canale 5, Maurizio Costanzo, dell’ex velina Elisabetta Canalis? Andiamo a leggere le sue parole.

Elisabetta Canalis è tornata alla ribalta da qualche settimana al centro del gossip dopo il suo spot per la regione Liguria, durante la settimana del Festival di Sanremo del 2022.

Per questa pubblicità l’ex velina sarda ha percepito circa 100 mila euro, ricevendo anche molte critiche. Anche il giornalista e presentatore di Mediaset, Maurizio Costanzo, ha voluto dire la sua a riguardo.

Le parole del marito di Maria De Filippi, infatti, sono state “Vedere la Canalis fare la pubblicità della bellissima Liguria con, alle spalle, i grattacieli di una città americana è strano. Il presidente della Regione è libero di spendere i soldi per la promozione del suo territorio come meglio crede”.

Maurizio Costanzo: come la pensa sullo spot di Elisabetta Canalis

E poi ha aggiunto “Forse sarebbe stato meglio invitare la Canalis per un fine settimana a Portofino o alle Cinque Terre e far recitare Elisabetta in uno scenario coerente con lo scopo della pubblicità”.

A far nascere la polemica è stata proprio la scelta della madrina: infatti, la Canalis è sarda, non ligure. Ed anche, perché ha girato lo spot dal suo salotto a Los Angeles, dove vive con il marito Brian Perri e la figlia Skyler Eva.

Giovanni Toti, il Presidente della Liguria, ha però rassicurato che anche se la cifra “è stata ben spesa”, dato “l’ottimo riscontro” che hanno ottenuto durante la settimana di Sanremo.

Il tema principale dello spot era quello di far capire alle persone che “non solo un ligure può apprezzare le bellezze della Liguria”.

L’ex di George Clooney, in ogni modo, non ha voluto replicare a queste critiche, anzi continua a postare le sue foto i suoi video sui social network.

Ma Maurizio Costanzo, comunque, ha preso le difese dell’ex velina di Striscia La Notizia, quando le hanno detto che in realtà non ha “né arte né parte”. Infatti, ha detto di Elisabetta Canalis “Non sarà una grande donna di spettacolo, ma non è nemmeno l’ultima arrivata…”.

E voi cosa ne pensate delle parole del giornalista e presentatore di Canale 5, Maurizio Costanzo?