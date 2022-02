Cosa vediamo stasera in tv?

Tv8 e Tv8 Hd:

Elysium

Per gli appassionati di film di fantascienza, su Tv8 e Tv8 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, Elysium. Il film è ambientato in una Los Angeles del 2154; La popolazione che vive sulla Terra è composta da criminali e lavoratori senza criterio e a comandarli ci sono dei robot che li tengono sotto controllo. I robot a loro volta sono comandati da persone andate a vivere su l’Elysium, una stazione orbitante intorno al pianeta…

Italia 1 e Italia 1 Hd:

Spie sotto copertura

Sempre stasera in prima serata, ma su Italia 1 e Italia 1 Hd, per gli appassionati di film d’animazione, andrà in onda il lungometraggio Spie sotto copertura. In questo film, la protagonista, una super spia Lance Sterling e uno scienziato di nome Walter Beckett sono costretti a lavorare insieme malgrado i loro modi di fare siano esattamente agli antipodi. Ma quando gli eventi prendono una piega inaspettata, Walter e Lance devono improvvisamente fare affidamento l’uno sull’altro in un modo completamente nuovo. E se questa strana coppia non riuscirà ad imparare a lavorare in squadra, il mondo intero sarà in pericolo…

Rete 4 e Rete 4 HD

007 – Quantum of solace

Sempre in prima serata ma stavolta sul Rete 4 e Rete 4 Hd, per gli appassionati del genere d’azione da non perdere l’appuntamento con Quantum of solace. In questo episodio della fortunata saga, James Bond (ancora una volta interpretato da Daniel Craig) e M indagano su un’oscura e potente rete internazionale di corruzione che fa miliardi con affari loschi. Mentre Bond insegue i responsabili di un tentativo di omicidio della stessa M, si rende conto che tutti gli indizi convergono su Dominic Greene, uno sviluppatore di tecnologia verde di fama mondiale…

Canale 20 e Canale 20 hd

Ninja Assassin

Per gli appassionati di film d’azione, su Canale 20 e Canale 20 hd, andrà in onda stasera, in prima serata, il film Ninja Assassin. Il film racconta la storia un bambino vagabondo, rimasto orfano e solo al mondo, di nome Raizo. Il piccolo un giorno, viene accolto e cresciuto come un guerriero dal segretissimo clan Ozunu, che è una setta di assassini comandata dallo spietato Takeshi, che lo fa diventare uno spietato killer…

Buona serata!