Domenica In: ecco gli ospiti shock e l’omaggio alla super Vip

Domenica In, ecco gli ospiti shock e l’omaggio a lei: le anticipazioni per il nuovo appuntamento col programma di Mara Venier.

Torna come ogni settimana, anche per questa domenica, lo storico programma di Rai 1 condotto da Mara Venier, che dovrà di nuovo vedersela contro Verissimo di Silvia Toffanin.

Per non essere da meno ai ‘rivali’ Mediaset, questa nuova puntata di domenica 20 febbraio vedrà la ‘zia’ Mara alle prese con una serie di ospiti bomba, così come di un omaggio particolare a lei; ecco le anticipazioni e i nomi shock.

Una squadra di ospiti veramente da urlo saranno in studio da Mara Venier in questa domenica 20 febbraio, pronti a offrire al pubblico tanto spettacolo. Per quanto riguarda il mondo della musica, saranno ospiti di Domenica In Massimo Ranieri (reduce dal grande successo a Sanremo 2022 col premio della critica) così come il più giovane Aka7even, Giusy Ferreri e la coppia Highsnob & Hu, emersa proprio sul palco dell’Ariston.

Inoltre, presenti anche il campione di sci Gustavo Thoeni con il coro degli alpini e tre grosse sorprese, niente meno che Jerry Calà, Francesco Moser e Ornella Muti, scelta come primadonna da Amadeus.

Come sempre quindi grande spazio all’arte, che verrà celebrata a tutto tondo quando ci sarà un momento dedicato all’omaggio a Patty Pravo; Morgan, in studio, eseguirà al pianoforte Pensiero stupendo e Non ti bastavo più. A seguire, largo al cinema con la presenza di Dario Argento e della figlia Asia, coi due che presenteranno dalla Venier il loro nuovo film, Occhiali neri, nuovo thriller sentimentale uscito in tutte le sale.

La nuova puntata di Domenica In si prospetta piena di emozioni e contenuti, capaci di intrattenere i telespettatori che decideranno di passare la domenica in casa davanti al televisore; gli ascolti ripagheranno quanto fatto dalla produzione e dalla conduttrice?