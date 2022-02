Elisabetta Canalis ha preso davvero quella somma per lo spot di Sanremo? Incredibile quanto pare abbia incassato.

Showgirl e conduttrice amatissima da anni, Elisabetta Canalis è ancora oggi, dopo quasi vent’anni, un’icona di sensualità del nostro mondo dello spettacolo; attivissima sui social, mostra molto spesso tutta la sua bellezza, mentre in TV conduce Vite da copertina – Tutta la verità su.

Di recente, l’abbiamo vista protagonista anche al Festival di Sanremo, come parte integrante dello spot dedicato alla Regione Liguria; ma davvero ha preso questa cifra per la pubblicità? Veramente incredibile.

Elisabetta Canalis, ha preso davvero quella somma per lo spot di Sanremo? La cifra incredibile

Anche quest’anno, Sanremo ha fatto discutere per i presunti cachet elargiti non soltanto al conduttore Amadeus, ma anche ai vari ospiti della kermesse e alle primedonne che hanno accompagnato Amadeus.

A far discutere però anche il compenso dato alla Canalis, al centro addirittura di un dibattito politico fra il consigliere regionale Ferruccio Sansa e il presidente della Regione Liguria, Toti.

Sembrerebbe che Sansa non abbia per nulla gradito lo spot con la Canalis, girato comodamente nel suo appartamento negli Stati Uniti, dove la Liguria non si vede per nulla; inoltre, la showgirl e conduttrice ha origini sarde, e non è dunque nemmeno ‘del posto’.

I soldi dati alla Canalis per lo spot però (circa 100.000 euro) secondo il presidente Toti sarebbero stati ben investiti, visto gli ascolti fatti dal Festival e dunque le persone che hanno visto la pubblicità.

Tra l’altro, sembrerebbe che la scelta di una ‘vip’ non ligure sia stata parte di una precisa strategia, attua a valorizzare i ricordi che la regione è capace di suscitare anche a ‘forestieri’; dalla sua parte la Canalis aveva poi precedenti partecipazioni sul palco dell’Ariston, sia nel 2011 che nel 2012.

Insomma, sebbene il cachet sia stato alto, pare abbia dato pienamente i suoi frutti; la conduttrice 43enne, nel frattempo, non ha voluto commentare le polemiche ed ha optato, come spesso succede in questi casi, per il silenzio.