Angela Iannotta si è sottoposta a due interventi per perdere peso, ma vari malesseri hanno complicato la sua situazione: la donna ora è in coma.

Molte persone decidono di ricorrere ad interventi chirurgici per perdere peso, volendo migliorare il proprio stato di salute. Questo è il caso di Angela Iannotta, di 28 anni, che ha deciso di ricorrere ad un intervento chirurgico per perdere peso. Nel dettaglio, Angela si è sottoposta a due interventi di bypass gastrico. Il primo intervento è avvenuto in Abruzzo, mentre il secondo è stato effettuato a Caserta.

La prima operazione alla quale la donna, originaria di Santa Maria Capua Vetere, ha deciso di sottoporsi, non è andata a buon fine. Le condizioni di salute di Angela sono subito peggiorate, a causa di un’infezione che sembra aver colpito alcuni organi vitali della donna. Inizialmente Angela ha avuto la febbre, poi sono subentrate difficoltà respiratorie. Successivamente, problemi gastrointestinali e ginecologici. Un’odissea, quella affrontata da Angela, che non sembrava avere mai fine. Angela è svenuta varie volte, e la comparsa di edemi su braccia e gambe ha reso ancora più complesso il quadro clinico della donna.

Dopo aver perso 60 chili in pochissimi mesi, Angela ha deciso di rivolgersi allo stesso medico che aveva eseguito la prima operazione. Il medico ha dunque operato la donna una seconda volta, ma sfortunatamente questo ha solo peggiorato le cose. Angela Iannotta è stata dunque portata all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta. La donna ha subito una terza operazione, e l’intervento è durato ben cinque ore. La donna si trova ora in coma nell’unità di terapia intensiva, e la squadra medica sta provando a tenerla in vita.

Il marito e la famiglia della donna hanno deciso di sporgere denuncia, per mano degli avvocati Raffaele e Gaetano Crisileo. I familiari vogliono capire per quale motivo le condizioni della donna siano peggiorate così tanto in un così breve lasso di tempo, tanto da portare Angela in coma. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, da ciò, dovrebbe aprire un’inchiesta per lesioni colpose gravissime. Su consiglio dei suoi legali, il marito di Angela ha inoltre nominato il professor Antonio Cavezza come medico legale di parte, in modo da poter ottenere una consulenza di parte.