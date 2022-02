Rihanna, arriva la notizia bomba che tutti aspettavano: la grande gioia per lei, tutti i fan veramente entusiasti a riguardo.

Attiva nel mondo della musica sin da giovanissima, la cantante delle Barbados è una delle più celebri in tutto il mondo, nonché una delle più grandi di sempre coi suoi 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo.

Anche modella, imprenditrice e diplomatica per il suo paese, Robyn Rihanna Fenty ha ora annunciato una notizia veramente bomba, che tutti aspettavano da tempo e che hanno accolto con grandissima gioia; di cosa si tratta?

Rihanna, arriva la notizia bomba che tutti aspettavano: felicità immensa

La vita della popstar sta per essere sconvolta, sicuramente in positivo. Come annunciato infatti, la cantante è in dolce attesa e presto diventerà per la prima volta nella sua vita mamma.

Grazie ad alcune foto che l’hanno immortalata per le vie di New York, tutti i fan hanno potuto vedere il pancione che la barbadiana ha messo in mostra con un lungo cappotto rosa aperto proprio sul ventre; stimando i tempi e vista la grandezza della pancia, è probabile che il parto avvenga già nella prossima primavera.

Il sesso del bambino è al momento sconosciuto, mentre è chiaro chi è il padre: dal 2020 Riri è infatti impegnata col rapper A$AP Rocky, con cui è uscita allo scoperto dopo la forte amicizia (e anche varie collaborazioni lavorative) che li ha sempre legati.

A quanto pare quindi, dopo la fine del rapporto con il miliardario saudita Hassan Jameel, la popstar ha avuto modo di capire che A$AP Rocky poteva essere molto più di un amico per lei; tra le sue braccia pare aver finalmente trovato la stabilità e, con lui, è prontissima a mettere su famiglia.

In precedenti interviste, il rapper ha sempre detto di voler diventare padre e, anche da frasi social, la volontà di Rihanna era la stessa; ora i due, entrambi classe ’88, potranno finalmente coronare insieme il loro sogno, sicuramente con la benedizione di tutti i fan che li amano alla follia.