Kabir Bedi: ecco chi è la giovanissima moglie!

Kabir Bedi è uno dei concorrenti più amati del Gf Vip, ma avete mai visto sua moglie? bellissima e giovanissima, vediamo insieme chi è e cosa fa nella vita.

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Gf Vip e ovviamente non sono di certo mancate le emozioni. A far commuovere il pubblico è stata sicuramente la sorpresa di Kabir Bedi.

La produzione ha voluto fare un regalo speciale all’attore, sia per ringraziarlo per la sua partecipazione al reality sia per il suo compleanno.

Per l’occasione Kabir ha potuto rivedere sua moglie, Parveen Dusanji, seppur attraverso uno schermo, la bellissima donna ha trasmesso moltissime emozioni a suo marito e a tutto il pubblico a casa.

Ma sapete cosa fa nella vita la moglie di Kabir? conosciamola meglio.

Parveen Dusanji: ecco chi è la bellissima moglie di di Kabir

Kabir Bedi è sicuramente un uomo d’altri tempi e al suo fianco non poteva che esserci una donna eccezionale come sua moglie Parveen. L’abbiamo vista ieri al Gf Vip, bellissima e sensuale, molto giovanile.

Parveen è nata in Inghilterra nel 1976, nella vita ha sempre preferito aiutare il prossimo per questo nei suoi studi universitari ha scelto Economia Politica. Da subito ha iniziato ad occuparsi di problematiche socio-economiche e visto le sue abilità si è subito distinta entrando a far parte del consiglio di amministrazione della Medway Huma Rights and Equality Council.

Attualmente è una influencer e produttrice ma sapete da quanto sono fidanzati lei e Kabir? da ben 15 anni, la loro storia è iniziata nel 2006 e il matrimonio si è celebrato nel 2016, i due giorno dopo giorno sono diventati sempre più complici e innamorati.

La famiglia di lei inizialmente non era molto felice della nuova relazione con Kabir, anche perché ricordiamo che l’attore ha alle spalle ben quattro matrimoni e 3 figli. Per il momento i due vogliono passare gli ultimi giorni della loro vita insieme e felici.

