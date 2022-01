Alessandro Borghese, ecco dove vedere in chiaro la settima stagione: tutto sui nuovi episodi del programma dello chef.

Tra gli chef televisivi più celebri c’è sicuramente Alessandro Borghese, che con la sua bravura e le sue grandi qualità da showman ha conquistato non soltanto i ristoranti di tutto il mondo, ma anche la televisione.

Più volte lo abbiamo infatti visto protagonista, dopo tanta gavetta in diversi ristoranti, di diversi programmi televisivi a tema culinario; ma quando tornerà in tv in chiaro lo chef? Ecco tutte le informazioni.

Alessandro Borghese: tutto sulla settima stagione di 4 Ristoranti

Borghese tornerà in tv in chiaro su TV8 con la settima stagione di 4 Ristoranti, dopo che le puntate sono andate in onda su Sky Uno; la prima puntata di questa nuova stagione ha già fatto il suo esordio lo scorso 14 gennaio.

Per continuare a vedere il proseguo di questa stagione non basta far altro quindi che sintonizzarsi ogni venerdì, a partire dalle ore 21.30, su TV8; anche questa edizione vede protagonista assoluto Alessandro Borghese, che porterà tutti gli spettatori in una sorta di tour culinario in giro per l’Italia.

La prima puntata, ambientata in Basilicata, ha avuto come ingrediente speciale la la Salsiccia Lucanica; già dal prossimo appuntamento però, Borghese si sposterà più nella nostra penisola, recandosi Bari alla ricerca del miglior ristorante di crudo.

Gli altri appuntamenti lo vedranno a Parma, a Milano alla ricerca del miglior ristorante di cucina regionale, in Trentino mettendo al centro della scena il salmerino e i vari piatti basai su questo pesce dei vari ristoranti.

Il viaggio della settima stagione di 4 Ristoranti continuerà poi nell’astigiano, con protagonisti i ravioli del Plin, e anche verso Siena, Pantelleria, Valpolicella e la Barbagia.

Oltre a tanto intrattenimento, il programma di Borghese continuerà a portare in televisione alcune specialità culinarie del nostro paese, istruendo e dilettando sulla gastronomia.