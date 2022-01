Giacomo Urtis: ecco com’era prima degli interventi di chirurgia estetica

Avete mai visto Giacomo Urtis prima dei ritocchini? Il concorrente del GFVip completamente diverso da oggi

Da qualche anno Giacomo Urtis è diventato un vero e proprio personaggio televisivo. Nella sua vita è un noto chirurgo e proprio grazie a questo suo lavoro che è stato definito il medico estetico dei Vip.

Da qualche settimana è entrato nella casa del Grande Fratello Vip e proprio nel reality che ha deciso di mettersi in gioco e di mostrare cosa si nasconde dietro la sua figura. Da quando appare in televisione lo abbiamo visto sempre con viso disteso e labbra ritoccate, ma lo avete mai visto da ragazzo? In una sua foto del passato è completamente irriconoscibile.

Giacomo Urtis: il chirurgo dei Vip

Entrato quasi per ultimo insieme a Valeria Marini, Giacomo Urtis si sta godendo questa nuova esperienza nella casa. Come già detto in precedenza è un noto chirurgo e grazie alla sua professionalità sono tanti i personaggi della televisione ad affidare il proprio viso e corpo alle tecniche nelle sue mani.

Il gieffino è Laureato in Dermatologia e Venereologia e specializzato in chirurgia estetica, ma ha fondato la “Dr Urtis Clinic” con sede a Milano e Roma. Inoltre, ha anche aperto un centro specializzato per il dimagrimento in Sardegna.

Com’era il gieffino prima di sottoporsi della chirurgia?

Nel suo studio si applicano tecniche sofisticate, infatti, per il suo addome scolpito, pare abbia realizzato una liposuzione con innesti di muscolo. Anche Giacomo ha ceduto alla chirurgia dunque e guardando alcune immagini del passato, non ci sono dubbi.

C’è da precisare che all’età di 44 anni oggi presenta un fisico da far invidia anche ai più giovani e il suo volto sembra non risentire dei segni dell’età. Non ha rughe e si mostra sempre con una pelle distesa e luminosa. Ma vi siete mai chiesti com’era prima della chirurgia?

Dalla foto postata è evidente come il cambiamento è radicale: è praticamente irriconoscibile.