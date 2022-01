Suor Cristina. ecco cosa fa oggi e com’è diventata dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione a The Voice.

In molti ricorderanno Suor Cristina, al secolo Cristina Scuccia, nota a tutti per far lasciato senza fiato il pubblico, con le sue performance canore a The Voice. La sua interpretazione nel 2014, agli albori del programma, fece commuovere J-Ax, che la portò alla fine al trionfo nella sua squadra.

Un’accoppiata apparentemente piuttosto strana una suora e un rapper tutto tatuato, ma che alla fine ha dimostrato come il talento e i valori vadano al di là del proprio abito, nel vero senso della parola. Ma che fine ha fatto Cristina? Ecco cosa fa oggi e come è diventata.

Siciliana classe ’88, Cristina ha da sempre una passione per il canto, tanto che pi volte prende parte anche a spettacoli clericali; col talent show Rai arriva però il grande successo a livello nazionale, che le permette di incidere due album in studio (Sister Cristina, nel 2014 e Felice, nel 2018).

Da qualche tempo però di lei si sono perse le tracce, tante che qualcuno la ha già etichettata come la classica meteora del mondo dello spettacolo: ma cosa fa oggi Cristina?

L’ultima apparizione televisiva risale al 2019, quando partecipa come concorrente a Ballando con le stelle, seppur ballando con qualche ballerino invece di avere un partner fisso; la scelta è stata spinta dalle polemiche di una parte del clero, che già dalla sua partecipazione a The Voice aveva storto il naso.

Lo stesso anno, ha pronunciato i voti perpetui, rinnovando per sempre i voti di castità, povertà e obbedienza; lei è sembrata molto contenta della scelta ma, ritiratasi nel convento delle Suore Orsoline, probabilmente non udiremo più in pubblico la sua meravigliosa voce.