Gabriele Greco: dopo CentoVetrine che cosa fa oggi? Eccolo!

Vi ricordate di Gabriele Greco? Ecco cosa fa oggi dopo la recitazione nella soap italiana di Canale 5 CentoVetrine.

Grazie al Grande Fratello Vip, abbiamo recentemente visto tornare alla ribalta un ex-attore di CentoVetrine, Alex Belli, che nella soap italiana di Canale 5 ha vestito i panni di Jacopo Castelli.

Ma vi ricordate di un altro attore della serie, Gabriele Greco, che invece in CentoVetrine ha interpretato il ruolo di Marcello Colombo? Eccolo oggi, che fine ha fatto e di cosa si occupa.

Gabriele Greco, ecco oggi l’attore dopo CentoVetrine

Oltre a CentoVetrine, Greco si è fatto notare dal grande pubblico anche per il precedente ruolo in Vivere; lontano dalle scene da diversi anni, in molti si chiedono che fine abbia fatto quell’attore che sembrava avere un futuro nel mondo della recitazione.

Per anni, grazie alle due soap, i fan hanno amato l’attore, che si è guadagnato anche un ruolo in Squadra Antimafia, L’onore e il rispetto – Parte seconda, Capri e Provaci ancora Prof; nelle sue ultime apparizione, abbiamo visto Greco anche in Don Matteo (nel 2018) e sul grande schermo sia ne Il giovane Pertini – Combattente per la libertà (nel ruolo del protagonista Sandro Pertini) e Cruel Peter.

Quanto alla vita privata, Greco è sposato dal 2016 con Alessandra Mammolo, dopo un fidanzamento lungo addirittura ben 12 anni; la coppia ha pronunciato il fatidico sì a Lecce, con rito civile, dando qualche anno più tardi alla luce il loro primo figlio.

Proprio dalla nascita del figlio, nel 2019, l’attore si è allontanato dal mondo dello spettacolo; pare che in questo periodo Greco si sia goduto la paternità, in attesa magari di ricevere qualche offerta interessante.

Chissà che anche lui, per strappare nuovi contratti, non possa avere l’opportunità di prendere parte al Grande Fratello Vip, come successo al suo ex-compagno di CentoVetrine Alex Belli; quest’ultimo, d’altronde, con il triangolo amoroso con Soleil e la moglie Delia è finito sulla bocca di tutti.