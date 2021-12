Concorrente Vip del Gf diventa padre per la prima volta, ecco chi è

Un concorrente Vip del Gf diventa padre per la prima volta, grandissima gioia per lui: ecco di chi si tratta.

Il Grande Fratello Vip continua imperterrito la sua corsa verso la finale, ancora però lontana; il reality di Alfonso Signorini dovrebbe concludersi tra marzo e aprile, con molti inquilini pronti a lasciare prima di Natale per sfinimento.

Proprio a poche settimane dalle festività natalizie però, un ex-concorrente del programma di Canale 5 ha avuto un regalo inaspettato; la gioia è stata veramente tanta per lui, che è diventato papà per la prima volta. Di chi si tratta?

Gf, ex-concorrente diventa padre per la prima volta: di chi si tratta

Divenuto popolare grazie alla partecipazione alla quarta edizione del Grande Fratello, Tommy Vee è finalmente diventato papà per la primissima volta, all’età di 48 anni.

Con un post tenerissimo sul suo profilo Instagram, Tommaso Vianello ha annunciato a tutti di essere finalmente diventato genitore. “Alle 2.39 del 1 Dicembre è nata Penelope. Stiamo tutti bene e siamo felici. La mamma à stata grandiosa!” le parole dell’ex-gieffino nella didascalia che accompagna la primissima foto della piccola bambina.

La sua compagna Greta Rubino ha annunciato la nascita della figlia pubblicando la stessa foto, ricevendo tra l’altro gli auguri di diversi personaggi del mondo dello spettacolo (in parte proprio ex-concorrenti del reality show), tra cui Melita Toniolo, Michela Coppa e anche il nuotatore Filippo Magnini.

Il presunto flirt con la showgirl Carolina Marconi (ex-gieffina come lui) all’interno della casa fa dunque ormai completamente parte del passato per Tommy, che ha formato una famiglia con Greta.

In questi anni lontano dalla tv ha continuato a dedicarsi alla musica, producendo anche alcuni brani per Paola&Chiara (senza però disdegnare del tutto le telecamere, come dimostra la conduzione di The Look of the Year).