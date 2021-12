Festival 2022: Ecco tutti i Big in gara, in anteprima!

By

Chi salirà sul palco dell’Ariston per la 72° edizione di Sanremo? Andiamo a scoprire insieme la lista di cantanti che parteciperà alla kermesse canora, Sanremo.

La 71° edizione di Sanremo ha visto vincere i Maneskin. La loro vittoria li ha portati in cima alle classifiche sia italiane che nel resto del mondo. Dopo questa vittoria, infatti, hanno vinto molti altri premi, a partire dall’Eurovision 2021.

Ma ora in molti si domanderanno chi saranno i big che parteciperanno alla kermesse canora. Il settimanale Chi, la rivista diretta da Alfonso Signorini, ha svelato in anteprima chi saranno i cantanti.

Per il terzo anno successivo, a condurre Sanremo 2022 sarà Amadeus, ma senza Fiorello. Tra i cantanti, che si sfideranno ancora una volta, ci potrebbero essere anche gli ex allievi di Amici Di Maria De Filippi. Stiamo parlando di Aka7even, vincitore anche del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021.

Sanremo 2022: chi parteciperà alla kermesse canora?

Potrebbe tornare sul palco dell’Ariston anche Emma Marrone, ma anche Elisa, Fabrizio Moro e Giusy Ferreri. Ma potrebbero tornare a Sanremo anche due grandi big, ovvero l’eterno ragazzo Gianni Morandi e Massimo Ranieri.

Andiamo a vedere, però, la lista secondo Chi parteciperà alla kermesse canora più famosa di Italia: Emma, Elisa, Boomdabash, Donatella Rettore con Ditonellapiaga, Tecla con Alfa, Rkomi, Aka7Even, Ariete, Orchestraccia, Giovanni Caccamo, Le Vibrazioni, Giusy Ferreri, Fabrizio Moro, Il Tre, Eugenio in Via di Gioia con Elio e le Storie Tese ed infine Gianni Morandi.

Il cast sarà ufficializzato il prossimo 15 dicembre 2021, quando andrà in onda su Rai Uno la serata di Sanremo giovani. I vincitori, infatti, si uniranno ai big che gareggeranno dal primo al 5 febbraio del prossimo anno.

Abbiamo già detto che ad affiancare il grande presentatore di Rai 1, Amadeus, non sarà il mattatore Fiorello. Ma allora chi aiuterà il conduttore di Sanremo 2022?

Molti danno già per certo la presenza dell’ex conduttrice de “Le Iene”, ovvero Alessia Marcuzzi.

Ancora però non è stato né confermato né smentita la sua presenza alla Kermesse canora. Non ci resta che attendere e vedere chi ufficialmente affiancherà Amadeus nella conduzione di Sanremo e chi, invece, gareggerà per poter vincere.