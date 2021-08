Elodie: il lato “B” galleggia ed il bikini è micro – FOTO

Il settimanale “Oggi” ha mostrato delle foto di Elodie in cui appare molto sensuale. Andiamo a scoprire quali sono questi scatti.

Elodie si sta godendo gli ultimi giorni di ferie in Sardegna, dove però è sola. Infatti, la bellissima cantante ha deciso di trascorrere un po’ di tempo per i fatti suoi, senza il fidanzato, il rapper Marracash. Ma come riportano le foto del settimanale “Oggi”, la Di Patrizi appare in ottima forma.

Elodie ha sempre avuto la musica nel sangue. E’ riuscita ad entrare ad Amici, la scuola più famosa di Italia, nel 2015. Qualche anno prima aveva partecipato a X-Factor, ma venne eliminata durante le fasi iniziali.

Partecipa nel talent di Maria De Filippi ed arriva seconda, dietro a Sergio Sylvestre. Dopo questa esperienza, la strada del successo sembra essere tutta in discesa per Elodie, che partecipa anche nel 2017 a Sanremo (condotto da Carlo Conti) come cantante e nel 2020 (condotto da Amadeus) con il brano Andromeda.

L’anno successivo, invece, partecipa sempre alla famosa kermesse canora e sale sul palco dell’Ariston in un’altra veste: affianca i presentatori Amadeus e Fiorello alla conduzione, insieme ad altre bellissime donne dello spettacolo.

La strada del successo di Elodie

Tra il 2016 e il 2018, la cantante è stata legata sentimentalmente con il cantante, che ha fatto parte della sua stessa squadra, Lele. Dal 2019, invece, la bellissima Elodie è fidanzata con il rapper Marracash: i due hanno cantato insieme “Margarita”.

E’ la stessa cantante che ha dichiarato che “(…) So solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme”.

LEGGI ANCHE—>MARTINA COLOMBARI: FISICO STATUARIO E SENSUALITA’ A MILLE

Come detto in precedenza, il settimanale Oggi ha trovato la bella cantante Elodie al mare della Sardegna, dove sta trascorrendo gli ultimi giorni di ferie, con il suo amico e collega Mahmood: sulla spiaggia di Berchida, a Siniscola, è stata paparazzata con un bikini color lavanda.

LEGGI ANCHE—>ILARY BLASI: IRRICONOSCIBILE, ECCO COME E’ ANDATA A FARE COLAZIONE AL BAR

Ma presto dovrà tornare a lavoro: infatti, ad ottobre debutterà come attrice, sul set del film “Ti mangio il cuore” e nel frattempo lavorerà ad un nuovo album.