Diletta Leotta e Can Yaman si sarebbero lasciati: lei non porta più l’anello

Si continua a parlare di rottura tra Can Yaman e Diletta Leotta. La coppia sarebbe entrata in crisi e pare che lei abbia tolto l’anello

Da quando sono tornati dalla Turchia, Can e Diletta non si sono più mostrati insieme. Da settimane circolano diverse voci su una crisi che pare sia stata confermata anche dalle vacanze separate dei due. La Leotta è in Sardegna con amici mentre l’attore è stato beccato in Puglia. Tante le segnalazioni che arrivano quotidianamente su Instagram ma fino ad oggi nessuno dei due ha detto la sua.

Diletta Leotta avrebbe tolto l’anello di fidanzamento di Can

Stando a quanto riportato dal noto paparazzo, Alessandro Rosica, da giorni Diletta Leotta non indosserebbe più l’anello di fidanzamento che le ha regalato Can Yaman qualche mese fa. Un gesto chiaro e preciso che non lascerebbe dubbi.

Sembra che l’attore turco e la conduttrice catanese abbiano avuto una forte lite e dopo questa avrebbero deciso di prendere strade differenti. Alla base del litigio, incomprensioni caratteriali, ma precisiamo per adesso non c’è nulla di confermato. Inoltre, potrebbe trattarsi anche di una lite passeggera e non di una crisi definitiva.

E’ davvero crisi tra la Can Yaman e Diletta?

Solo poche settimane fa, a parlare della laison tra Can e Diletta era stato proprio il padre dell’attore. Il signor Gulmen aveva espresso belle parole sulla nuora spiegando che la giovane oltre ad essere bella è anche molto gentile e genuina.

L’uomo aveva anche lanciato una nuova indiscrezione sulle nozze di suo figlio, sottolineando che questi famosi fiori d’arancio ci sarebbero stati ma non prima del 2022 e non ad agosto 2021, come è stato riportato. Del resto la Leotta e Yaman si conoscono da pochissimi mesi: stanno insieme solo da gennaio.

L’attore ha corteggiato la modella bionda prima su Instagram, con un messaggio privato fino ad ottenere un appuntamento. Da allora non si sono più lasciati anche se sono in tanti a credere che tra di loro non ci sia nulla di vero. Molti credono che il loro avvicinamento sia dovuto ad immagini di copertina, visti gli impegni e i progetti televisivi.