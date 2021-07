Dopo le insistenti voci, Maddalena Corvaglia è stata beccata a cena con Paolo Berlusconi, ma l’incontro tra i due è stato rivelatore. Ecco che cosa è successo.

Sono stati giorni di gossip per Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi. Tra i principali giornali di cronaca rosa infatti si stava facendo largo sempre più l’ipotesi di una nascente relazione tra di loro. Dopo la chiusura del suo rapporto con Alessandro Viani, la ex velina aveva deciso di dedicarsi totalmente alla figlia Jamie ma le voci le hanno voluto attribuire il flirt con Paolo Berlusconi. Un ulteriore passo è stato fatto dopo le fotografie apparse su “Chi”, nelle quali la Cornovaglia è pizzicata a cena con il fratello del famoso politico ed imprenditore. Ma qualcosa nelle foto non torna, e le malelingue hanno dovuto fare un passo indietro. Ecco perché.

Corvaglia e Berlusconi, è flirt?

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi tornano ad essere al centro dell’attenzione, suscitando molto interesse nel pubblico a causa di un presunto flirt che li legherebbe da quest’estate. La differenza d’età tra loro è tantissima: 71 anni lui, 41 lei. Anche per questo il gossip su una ipotetica relazione fra loro sta facendo tanto scalpore.

È stato il settimanale di gossip “Chi” a diffondere, recentemente, alcune fotografie in anteprima che ritraggono i due insieme durante una cena in un ristorante a Milano. Ma ci sono degli elementi che hanno deluso chi sperava in una storia tra di loro.

La cena infatti non era un’uscita romantica o un appuntamento a due a lume di candela, anzi. Si è trattato invece di una cena in grande compagnia. Insieme a loro, infatti, al tavolo del ristorante c’erano anche Davide Luigi, il figlio di Paolo Berlusconi, e la moglie Matilde Bruzzone. Ma l’elemento che fino ad ora è rimasto inedito e che potrebbe essere la chiave del rapporto della Corvaglia con Paolo è che tra l’ex velina e Matilde si è creato un legame fortissimo, simile a quello che c’è tra sorelle.

Spesso infatti la showgirl è stata avvistata nella residenza estiva di Davide Luigi e consorte, sia in Sardegna che a Portofino. Insieme a Matilde, Maddalena ha passato qualche fine settimana, talvolta anche in compagnia della figlia Jamie, avuta 10 anni fa dall’ex Stef Burns.

Potrebbe essere questo quindi il motivo per cui Maddalena si è avvicinata alla famiglia e quindi anche a Paolo? Per ora le malelingue sono state messe a tacere. Del resto anche l’ex velina era intervenuta smentendo il gossip sul nascere, ma nonostante questo le voci si stanno facendo sempre più insistenti.

