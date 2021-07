Can e Diletta nozze assicurate, il papà di lui: “Gli anelli sono stati indossati”

Il papà dell’attore turco Can Yaman parla per la prima volta e spera tanto che suo figlio possa sposare Diletta il prossimo anno

Non si placano i pettegolezzi sulla coppia più chiacchierata del momento. Can e Diletta nonostante le critiche, continuano ad essere felici ed innamorati, senza dare troppa importanza alla cronaca rosa. Nel corso delle ultime settimane, il protagonista di Mr. Wrong e la conduttrice sportiva di Dazn si sono concessi un viaggio in Turchia e nell’occasione la modella catanese ha conosciuto la famiglia del suo fidanzato. Pare, che la Leotta abbia fatto centro nel cuore dei suoi suoceri e a tal proposito il papà di Can ha rilasciato una lunga intervista dove ha parlato proprio della nuora.

Can e Diletta pronti al matrimonio?

Il papà di Can Yaman ha rilasciato un’intervista ad un giornale turco e ha parlato delle nozze di suo figlio con Diletta Leotta. Ormai è da mesi che si parla di questo matrimonio ma per adesso ancora non c’è ancora nessuna data certa. C’è da dire che i due fidanzatini non stanno insieme da molto tempo, ma sono molto innamorati e hanno grandi progetti insieme.

A tal proposito, il suocero della conduttrice di Dazn ha dichiarato che la trentenne è una ragazza molto dolce e gentile e spera tanto che lei e suo figlio possano unirsi in matrimonio entro il 2022. Insomma, la bella siciliana possiamo dire ha fatto davvero centro nel cuore dei Can, a differenza di quanto scritto da molti settimanali.

Le parole del padre dell’attore turco

Il papà di Can Yaman ha dichiarato ad un giornale turco che tra suo figlio e Diletta tutto procede a gonfie vele: ”Il primo passo è stato fatto, sono stati indossati gli anelli di fidanzamento. Spero che il matrimonio sia il prossimo anno”.

Di conseguenza, dopo le dichiarazioni del signor Yaman, possiamo confermare che per il 2021 non ci saranno nozze, come era trapelato qualche mese fa. Intanto, per adesso, l’attore protagonista di Mr Wrong non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito, mentre Diletta aveva lasciato intendere che le sarebbe servito più tempo per sposarsi. Quale sarà la verità?