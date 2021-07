Barbara D’Urso “copia” Alberto Matano: cosa cambia a Pomeriggio 5

Grandi cambiamenti sulle rete Canale 5: le novità e tutte le news sul programma di Barbara D’Urso a partire dal prossimo settembre

Barbara D’Urso a settembre ritornerà sul piccolo schermo ma come ormai è noto a tutti con grandi cambiamenti. Carmelita andrà in onda con la sua trasmissione 5 giorni su sette e non più tutta la settimana come è accaduto per anni fino a questa stagione. Mediaset, infatti, è pronta a rivoluzionare Canale 5 e il suo programma Pomeriggio 5 si occupererà principalmente di attualità e meno gossip.

Grandi cambiamenti a Pomeriggio 5: addio al gossip e cronaca rosa

Una vera e propria rivoluzione per Barbara D’Urso che da settembre sarà costretta a cambiare il suo programma. Ormai erano anni, che la conduttrice dedicava la prima parte di Pomeriggio 5 alla cronaca e attualità terminando la messa in onda con tanto gossip.

Dalla prossima stagione non sarà più così e il giornalismo la farà da padrone. A quanto pare,l’intrattenimento e la cronaca rosa verrà messo proprio da parte e molti personaggi dello spettacolo, inventati da lei, saranno costretti a restare a casa. La nuova edizione del programma prevederà pochi o nessun ospite in studio, come riporta Blogo.

Barbara D’Urso punterà sull’informazione

Barbara d’Urso quindi non avrà più ospiti nel suo salotto se non solo alcuni. Il suo contenitore cambierà letteralmente il tipo di informazione, puntando sulla cronaca e i fatti di attualità del giorno. La conduttrice proprio come opera la concorrenza di Alberto Matano a La Vita in Diretta, dovrà dialogare con gli inviati in esterna.

Insomma, una rivoluzione alla quale dovrà abituarsi non solo la D’Urso ma anche lo stesso pubblico da casa. Per ora, bisognerà capire se questa mossa da parte della rete possa essere vincente, dato che gli ascolti, particolarmente in questo questo ultimo anno sono stati davvero deludenti. Per tanto tempo, Barbara è stata sovraccaricata di impegni, ma ora è tempo di darsi una calmata. Live Non è la D’Urso è stato cancellato dai palinsesti e lo stesso vale anche per Domenica Live. Al loro posto arriveranno Scene da un Matrimonio con Anna Tatangelo.