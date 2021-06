Temptation Island, riprese finite ma “qualcosa è andato storto”

Sono da poco terminate le riprese di Temptation Island: il docu-reality partirà con la messa in onda il 30 giugno su Canale 5

Da pochi giorni sono terminate le riprese di Temptation Island. A farlo sapere, proprio il braccio destro di Maria De Filippi che ha postato un messaggio sul proprio account privato. Raffaella Mennoia, ha annunciato che le registrazioni sono terminate ed è rimasta molto soddisfatta del lavoro dei propri collaboratori. La fidanzata di Alessio Sakara non ha esitato a definire l’edizione che sta per iniziare molto particolare, vediamo perchè.

La Mennoia confessa che qualcosa non è andato come voleva

Raffaella Mennoia si è detta felicissima del cast che hanno scelto, per come sono andate determinate situazioni. “Un pò meno, invece, per altre” ha sottolineato. La collaboratrice della De Filippi, si è poi lasciata andare ad un altro pensiero, ammettendo che nulla è come sembra.

“A volte l’unica soluzione è stare insieme, in altri casi è non stare insieme. E a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare”. Cosa sarà successo nel villaggio? A cosa si riferisce Raffaella? Per ora, sul web non ci sono molti spoiler ma pare che un fidanzato a causa della gelosia abbia davvero esagerato, scavalcando la barriera che divide i ragazzi dalle ragazze.

Temptation Island: tutto pronto per la messa in onda

Terminate le riprese con Temptation Island, Raffaella Mennoia ha lasciato la Sardegna e si è recata Roma dove sono iniziati i cast per Uomini e donne. Ora, insieme a Maria deciderà chi prenderà il posto sulla famosa sedia rossa ma anche chi saranno i nuovi corteggiatori e corteggiatrici.

Non meno importante anche il trono over, che ricordiamo anche quest’anno in termini di ascolti è riuscito a superare quello classico. Per ora, l’unico tronista confermato sembra essere Francesco Chiofalo, che si è fatto conoscere al pubblico proprio grazie alla partecipazione al reality delle tentazioni. Per ora, non ci resta altro che aspettare la puntata di domani 30 giugno e conoscere realmente i protagonisti di questa nuova edizione che già sta facendo discutere.