Romina Carrisi, figlia della celebre coppia, Albano e Romina Power, è stata intervistata da Serena Bortone su Rai 1, e parla del legame, che ha unito i suoi genitori.

La coppia, formata dai coniugi Carrisi, ha fatto sognare, milioni di telespettatori, belli e giovani, hanno formato una splendida famiglia, e per tanti anni, il loro legame, è stato indissolubile, sia nella sfera privata, che in ambito lavorativo.

Romina Carrisi parla dei suoi celebri genitori: “Un incastro perfetto…”

La storia d’amore tra i due, è sempre sembrata una favola moderna, da una parte, la giovane americana bella e ricca, figlia di due famosi attori americani, e dall’altra, un giovane dalle origine contadine, proveniente dalla Puglia, con una voce incredibile, che farà tanta strada nel mondo musicale.

Purtroppo, le favole finiscono, e anche quella di Albano e Romina Power, ad un certo punto della loro vita, si è interrotta, con tanto dispiacere e incredulità, da parte dei fan della storica coppia. Attualmente, il cantante di Cellino San Marco, ha un’altra famiglia con Loredana Lecciso, con la quale, ha avuto due figli.

Anche Romina, la figlia della coppia, ha parlato della storia dei suoi genitori, come di una fiaba in chiave moderna, e anche se il legame si è spezzato, la ragazza si dice felice, che i suoi genitori, non si siano allontanati mai definitivamente.

Malgrado i primi tempi un po burrascosi, c’è da dire, che con il tempo, i due ex coniugi hanno ritrovato la stima e il rispetto. Ancora oggi i due, molto spesso salgono sul palco insieme, riportando i fan indietro nel tempo, quando cantavano guardandosi l’un l’altra con gli occhi pieni di amore.

Parlando dei genitori la Carrisi rivela: “In un certo senso sono una favola dei giorni d’oggi, si potrebbe scrivere un libro su loro due. Provengono da due mondi diversi, in pochi hanno avuto la fortuna di incastrarsi in maniera perfetta come loro. Avevano tante cose in comune e questo ha creato un legame speciale ed una loro sinergia”.

Nel corso dell’intervista Romina Carrisi ha ricordato anche i nonni materni, Tyrone Power e Linda Christian, come già detto attori hollywoodiani, i quali, si sono conosciuti a Roma, durante le riprese di un film dell’attore, e subito è scattata la scintilla tra di loro, tanto da arrivare a formare una famiglia.

La figlia di Albano e Romina, ricorda di aver visto raramente nonna Linda, poichè l’attrice viveva in America e Romina in Italia: “L’ho vissuta di più negli ultimi giorni purtroppo. Ricordo questa donna, che ha avuto un cancro, che viveva anche la vita in modo poetico”.