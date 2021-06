Antonella Clerici pronta al matrimonio: nozze in vista per la conduttrice

Antonella Clerici è pronta a convolare a nozze per la terza volta: l’amore con Vittorio Garrone procede a gonfie vele

Potrebbe presto coronare il suo sogno d’amore Antonella Clerici, ormai legata sentimentalmente a Vittorio Garrone da diversi anni. La presentatrice, proprio per stare insieme al suo compagno ha lasciato Roma per trasferirsi in Piemonte, in una meravigliosa villa immersa nella natura. Il giornalista di gossip Santo Pirrotta ha svelato a Ogni Mattina, il programma di Adriana Volpe in onda su Tv8, che la conduttrice Rai è pronta per il grande passo e le nozze tra i due potrebbero avvenire quanto prima…

Antonella Clerici presto a nozze per la terza volta

Antonella Clerici è molto felice accanto a Vittorio e alla piccola Maelle e non sono escluse per ora delle terze nozze. Si perchè la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno è già stata sposata due volte. Dal 1989 al 1991 si è unita con il giocatore di basket Pino Motta e dal 2000 al 2005 con il produttore Sergio Cossa.

Secondo alcune indiscrezioni, però, Antonellina potrebbe vestire di nuovo l’abito bianco, in quanto Vittorio ha finalmente ottenuto il divorzio dalla ex moglie. “Garrone è appena riuscito ad ottenere il divorzio e si mormora che i due potrebbero ‘convolare’ entro la fine dell’anno, chissà”, ha scritto Pirrotta.

Ma chi è il compagno Vittorio Garrone?

Tra Vittorio Garrone e Antonella Clerici non è stato subito colpo di fulmine. I due si sono conosciuti grazie all’amica in comune Anna Falchi e dopo un lungo corteggiamento l’imprenditore è riuscito a farla innamorare.

Garrone, insieme ai suoi due fratelli è proprietario dell’Erg (acronimo di Edoardo Raffinerie Garrone), un’azienda che ha interessi dal petrolio alla telefonia, fino alle energie eoliche, con giri d’affari di miliardi di euro. È stato sposato a lungo con una donna sudamericana, dalla quale ha avuto tre figli.

Oltre ad amare la natura, Vittorio è un grande viaggiatore. Nella sua vita, per l’appunto ha viaggiato tanto e ha vissuto per molti anni in Sud America, dove ha conosciuto la sua ex moglie. Oggi, la sua vita si divide tra lavoro, casa e la piccola Maelle (figlia della Clerici).