U&D Anna Munafò si sfoga: “Ho preso 28 kg..siamo belle a prescindere”-FOTO

Lei è stata una delle protagoniste maggiormente amate del programma Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi, stiamo parlando di Anna Munafò.

Ma nella giornata di ieri, ha deciso di sfogarsi tramite il suo profilo social di Instagram, ed ha stupito molti per le sue parole.

Anna Munafò su Instagram

La bellissima ex tronista del programma pomeridiano Uomini e Donne, non ha mai nascosto di avere qualche chilo in più.

Ma qualcosa nella giornata di ieri è successo, perché Anna ha deciso di sfogarsi tramite il suo profilo social di Instagram.

Ha infatti dichiarato che si è vista molti sguardi addossi, mentre stava facendo una passeggiata dopo molto tempo che non usciva, come è successo a tutti noi, a causa del Covid.

Come sappiamo, Anna è felicemente sposata, e per l’esattezza il 31 dicembre del 2019 e vive in Sicilia, e lo scorso anno sono diventanti genitori per la prima volta.

Non possiamo sapere se il suo aumento di peso è dovuto alle gravidanza, o a qualsiasi altro motivo, ma una cosa è certa, alle altre persone non dovrebbe assolutamente interessare.

Probabilmente, quando è uscita di casa, per limitare i contatti legati dal Covid, e non rischiare, al suo rientro ha voluto sfogarsi con i suoi follower, e mandare allo stesso tempo un bellissimo messaggio.

Le sue parole sono state infatti le seguenti:

“Non vi nego che gli occhi addosso di chi ti guarda e pensa ‘guarda quanto si è ingrassata’ li ho sentiti. Sì, ho 28 kg in più, che si vedono…non nascondo neanche che per qualche istante ho provato anche imbarazzo nei confronti di chi ieri mi ha trasmesso questo pensiero…”

Ma la parte più importante del messaggio, oltre ovviamente alle sensazioni che ha provato, e che sicuramente non sono state belle, come lei stessa ha descritto, è quella finale.

Ha infatti dichiarato che tutte le donne sono belle indipendentemente dalla loro conformazione fisica.

Un bellissima messaggio, sia per chi si fa problemi se non si trova a proprio agio nel suo corpo, ma anche per chi si permette di giudicare gli altri.

