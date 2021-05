Vince 156 milioni al Superenalotto: “Speriamo li usi per comprare vaccini”, dice qualcuno

Un uomo ha vinto una cifra da capogiro al Superenalotto e ha chiamato il tabaccaio per ringraziarlo. Ma nessuno ha ancora capito l’identità del fortunato vincitore.

Qualcuno sostiene che la gratitudine non sia di questo mondo. Ma questa storia dimostra il contrario. In provincia di Fermo, nelle Marche – riporta Leggo – un uomo è stato baciato dalla fortuna e ha vinto oltre 156 milioni di euro al Superenalotto. Avrebbe potuto fare finta di niente e, invece, il ben capitato non ha mancato di telefonare il tabaccaio dove aveva giocato per ringraziarlo. A raccontare la storia è stato proprio il signor Gianmario Mennecozzi, titolare della tabaccheria di Montappone, piccolo borgo in provincia di Fermo. Mennecozzi ha riferito ai giornalisti e ai tanti curiosi che hanno preso d’assedio la sua tabaccheria: “Ho ricevuto una telefonata da un uomo che mi ha ringraziato per la vincita, dicendomi che si ricorderà di me“.

Il tabaccaio prosegue il suo racconto specificando che chi lo ha chiamato per ringraziarlo ha camuffato la voce per non rendere pubblica la sua identità e, dunque, non è stato possibile riconoscerlo. Tuttavia spera si tratti di qualcuno del paese, qualcuno che abbia a cuore alla piccola comunità composta, ormai, da appena 1700 abitanti e che voglia contribuire al suo bene magari finanziando la costruzione di qualche opera utile a tutti. Stesso auspicio che si fa anche il sindaco, Mauro Ferranti, il quale ha in mente una struttura che sarebbe particolarmente utile al paese: una casa di riposo per anziani. Mentre altri – riferisce Today – come la signora Paola, insegnante di mestiere nonché moglie del signor Gianmario Mennecozzi, vorrebbe che il fortunato vincitore contribuisse all’acquisto dei vaccini anti Covid. Di certo questa inaspettata vincita contribuisce alla popolarità della piccola tabaccheria: si tratta, infatti, della quarta vincita più alta di sempre. E in un borgo ormai quasi deserto, 196 milioni di euro fanno sognare.