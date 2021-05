Amici, la verità sull’addio di Anbeta dalla scuola: avrebbe litigato con Maria

A distanza di anni emerge la verità sul perchè la ballerina Anbeta ha lasciato un pò di tempo fa la scuola di Amici

I veri appassionati del talent di Canale 5 sicuramente ricorderanno la bellissima ballerina di danza classica Anbeta. La giovane ha preso parte ad Amici nel lontano 2002 e dopo aver partecipato come allieva è stato a lungo anche una professionista. Improvvisamente, però, da un giorno all’altro la giovane è “scomparsa” e a distanza di anni solo ora arriva la verità.

Anbeta e il vero motivo per cui ha lasciato Amici

La ballerina di danza classica, si classificò all’epoca, seconda, nell’edizione del 2002, subito dopo Giulia Ottonello. Anbeta Tornomani non riuscì a portare a casa la vittoria ma arrivò ad un posto molto importante e che le ha cambiato la vita.

Oggi 41enne, ha realizzato il suo sogno, ovvero quello di esibendosi su palchi più importanti e prestigiosi del mondo, con ruoli davvero di rilievo. Tra questi: lo Schiaccianoci, Coppelia e il classico Romeo e Giulietta.

Ma a quanto pare, il motivo del suo addio dalla scuola di Amici è stato dovuto ad una serie di litigi avuti proprio con la padrona di casa. Per tanto tempo, gli appassionati della giovane si sono chiesti cosa sia successo e solo ora è arrivata la verità.

La lite con la padrona di casa

Secondo quanto circola sul web, Anbeta avrebbe lasciato la scuola di Amici per un motivo ben preciso. La ballerina professionista pare abbia avuto diversi battibecchi con Maria De Filippi e quest’ultima l’avrebbe ripresa per i suoi metodi. Ecco una frase che avrebbe dato fastidio alla giovane: “Chi fa il mio lavoro ha un livello diverso, i commenti deve farli a casa sua e non davanti ad un ragazzo di vent’anni. Rispetto voi ballerini professionisti e vi trovo bravissimi ma ogni tanto vi lasciate andare…specie tu Anbeta. Non fare l’etoile che prende e se ne va”. Precisiamo che queste sono solo indiscrezioni e per adesso nessuno delle due dirette interessate ha confermato il pettegolezzo.